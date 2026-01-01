Installer Mattermost med enkeltklikinstallation
Open source teambeskedplatform med komplet dataejerskab og sikkerhedskontroller i virksomhedsklasse.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Mattermost
Mattermost er en selvhostet teamsamarbejdsplatform, der leverer Slack-lignende beskeder, fildeling, taleopkald og workflow-automatisering — uden at give afkald på kontrollen over dine data. Bygget til tekniske og sikkerhedsbevidste teams understøtter den trådede kanaler, 800+ integrationer, SSO, LDAP og compliance-arkivering lige ud af kassen.
Selvhosting af Mattermost på din egen VPS eliminerer abonnementsgebyrer pr. bruger, holder alle beskeder og filer inden for din infrastruktur og opfylder kravene til datasuverænitet, som er almindelige inden for regering, finans og sundhedssektoren, hvor cloud-baserede værktøjer ikke er acceptable.
Vigtige funktioner i Mattermost
Trådbeskeder
Organiserede teamsamtaler i vedvarende kanaler med fuldtekstsøgning på tværs af ubegrænset meddelelseshistorik.
Rige integrationer
Forbind til 800+ værktøjer, herunder GitHub, Jira, Zoom og Jenkins, med webhooks, slash commands og en pluginmarkedsplads.
Stemme og Video
Indbyggede lyd- og videoopkald med skærmdeling holder samarbejdet samlet ét sted uden at skifte til eksterne værktøjer.
Virksomhedssikkerhed
SSO, LDAP, rollebaserede tilladelser og compliance-eksport opfylder strenge sikkerheds- og lovmæssige krav.
Fuldstændig dataejerskab
Alle beskeder og filer ligger på din VPS – ingen leverandøradgang, ingen brugergebyrer og ingen platformslåsning.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Mattermost
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
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