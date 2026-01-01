Mattermost er en selvhostet teamsamarbejdsplatform, der leverer Slack-lignende beskeder, fildeling, taleopkald og workflow-automatisering — uden at give afkald på kontrollen over dine data. Bygget til tekniske og sikkerhedsbevidste teams understøtter den trådede kanaler, 800+ integrationer, SSO, LDAP og compliance-arkivering lige ud af kassen.

Selvhosting af Mattermost på din egen VPS eliminerer abonnementsgebyrer pr. bruger, holder alle beskeder og filer inden for din infrastruktur og opfylder kravene til datasuverænitet, som er almindelige inden for regering, finans og sundhedssektoren, hvor cloud-baserede værktøjer ikke er acceptable.