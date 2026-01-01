PentAGI er et fuldt autonomt AI-agentsystem, der udfører komplekse penetrationstestopgaver uden konstant menneskelig overvågning. Det orkestrerer specialiserede AI-agenter — planlæggere, researchere, kodere og penetrationstestere — der ræsonnerer over et mål, vælger de rigtige værktøjer og udfører dem inde i isolerede Docker-containere for at opdage og validere sårbarheder.

Tilslut dine egne OpenAI-, Anthropic- eller Google Gemini-nøgler, og PentAGI driver hele engagementet, fra rekognoscering til rapportering, ved hjælp af en søgbar vidensbase understøttet af en pgvector-database og en indbygget webscraper. Selvvært på din egen VPS holder følsomme scanningsdata, legitimationsoplysninger og fund udelukkende på din infrastruktur i stedet for en tredjeparts sikkerhedstjeneste.