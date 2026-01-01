Implementer PentAGI med et-klik-installation.
Fuldt autonomt AI-agentsystem, der udfører komplekse penetrationstestopgaver fra et enkelt selvhostet dashboard.
Vælg en VPS-pakke til PentAGI
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med PentAGI
PentAGI er et fuldt autonomt AI-agentsystem, der udfører komplekse penetrationstestopgaver uden konstant menneskelig overvågning. Det orkestrerer specialiserede AI-agenter — planlæggere, researchere, kodere og penetrationstestere — der ræsonnerer over et mål, vælger de rigtige værktøjer og udfører dem inde i isolerede Docker-containere for at opdage og validere sårbarheder.
Tilslut dine egne OpenAI-, Anthropic- eller Google Gemini-nøgler, og PentAGI driver hele engagementet, fra rekognoscering til rapportering, ved hjælp af en søgbar vidensbase understøttet af en pgvector-database og en indbygget webscraper. Selvvært på din egen VPS holder følsomme scanningsdata, legitimationsoplysninger og fund udelukkende på din infrastruktur i stedet for en tredjeparts sikkerhedstjeneste.
Vigtige funktioner i PentAGI
Autonome AI-agenter
Planlæggere, efterforskere, kodere og pentestere samarbejder om at udføre komplette opgaver uden trin-for-trin menneskelig input.
Medbring din egen LLM
Tilslut OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek eller lokale Ollama-modeller, og skift udbyder, når det passer dig.
Isoleret værktøjsudførelse
Agenter starter midlertidige Docker-containere til at køre sikkerhedsværktøjer og holder hver kommando isoleret fra værten.
Vektor vidensbase
En samlet pgvector-database giver agenter langtidshukommelse af fund, mål og tidligere trin på tværs af en opgave.
Indbygget webforskning
En integreret scraper og søgeforbindelser lader agenter indsamle exploits, sikkerhedsmeddelelser og dokumentation efter behov.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre PentAGI
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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