Rackula er en open source visuel rackdesigner, der hjælper systemadministratorer, homelab-entusiaster og AV-teknikere med at planlægge serverrack-layouts via en træk-og-slip-grænseflade. Den understøtter standard 1U-48U rackstørrelser, leveres med et bibliotek af billeder af rigtige enheder synkroniseret fra NetBox, og lader dig eksportere færdige diagrammer som PNG, PDF eller SVG til dokumentation.

Ved at self-hoste Rackula på en VPS holder du hvert rackdiagram, tilpasset enhed og team-layout under din kontrol i stedet for inde i en leverandør-SaaS. Den vedvarende implementering deler layouts på tværs af browsere og enheder via en backend-API, understøtter URL- og QR-kode-deling for hurtig overlevering til fjernteknikere og beskytter muterende operationer bag indbygget godkendelse.