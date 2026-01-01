Udrul Rackula med enkeltklikinstallation
Træk-og-slip layoutdesigner til serverracks til planlægning af installationer af datacentre, homelabs og AV-udstyr.
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Hvad du kan bygge med Rackula
Rackula er en open source visuel rackdesigner, der hjælper systemadministratorer, homelab-entusiaster og AV-teknikere med at planlægge serverrack-layouts via en træk-og-slip-grænseflade. Den understøtter standard 1U-48U rackstørrelser, leveres med et bibliotek af billeder af rigtige enheder synkroniseret fra NetBox, og lader dig eksportere færdige diagrammer som PNG, PDF eller SVG til dokumentation.
Ved at self-hoste Rackula på en VPS holder du hvert rackdiagram, tilpasset enhed og team-layout under din kontrol i stedet for inde i en leverandør-SaaS. Den vedvarende implementering deler layouts på tværs af browsere og enheder via en backend-API, understøtter URL- og QR-kode-deling for hurtig overlevering til fjernteknikere og beskytter muterende operationer bag indbygget godkendelse.
Vigtige funktioner i Rackula
Træk-og-slip designer
Planlæg racklayout visuelt ved at trække enheder ind i 1U–48U slots uden at tegne diagrammer i regneark eller generiske tegneværktøjer.
Ægte enhedsbilleder
Byg diagrammer ved hjælp af nøjagtige for- og bagsidefotos af ægte hardware hentet fra NetBox-enhedstypebiblioteket.
Multiformateksport
Eksporter færdige racks som PNG-, PDF- eller SVG-filer til ændringsstyringsbilletter, runbooks og kundevendt dokumentation.
URL- og QR-deling
Del et racklayout med teknikere på stedet via et enkelt link eller en scannbar QR-kode i stedet for at sende skærmbilleder via e-mail.
Vedvarende backend
Synkroniser layouts på tværs af browsere og enheder via en backend-API med diskbaseret lagring, der overlever containergenstarter.
Indbygget autentificering
Beskyt læse- og skriveadgang med brugernavn og adgangskode-login samt et API-skrivetoken, der beskytter muterende ruter.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Rackula
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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