Op til 70% rabat på Rackula

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Træk-og-slip layoutdesigner til serverracks til planlægning af installationer af datacentre, homelabs og AV-udstyr.

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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Rackula

Rackula er en open source visuel rackdesigner, der hjælper systemadministratorer, homelab-entusiaster og AV-teknikere med at planlægge serverrack-layouts via en træk-og-slip-grænseflade. Den understøtter standard 1U-48U rackstørrelser, leveres med et bibliotek af billeder af rigtige enheder synkroniseret fra NetBox, og lader dig eksportere færdige diagrammer som PNG, PDF eller SVG til dokumentation.

Ved at self-hoste Rackula på en VPS holder du hvert rackdiagram, tilpasset enhed og team-layout under din kontrol i stedet for inde i en leverandør-SaaS. Den vedvarende implementering deler layouts på tværs af browsere og enheder via en backend-API, understøtter URL- og QR-kode-deling for hurtig overlevering til fjernteknikere og beskytter muterende operationer bag indbygget godkendelse.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Rackula

Træk-og-slip designer

Planlæg racklayout visuelt ved at trække enheder ind i 1U–48U slots uden at tegne diagrammer i regneark eller generiske tegneværktøjer.

Ægte enhedsbilleder

Byg diagrammer ved hjælp af nøjagtige for- og bagsidefotos af ægte hardware hentet fra NetBox-enhedstypebiblioteket.

Multiformateksport

Eksporter færdige racks som PNG-, PDF- eller SVG-filer til ændringsstyringsbilletter, runbooks og kundevendt dokumentation.

URL- og QR-deling

Del et racklayout med teknikere på stedet via et enkelt link eller en scannbar QR-kode i stedet for at sende skærmbilleder via e-mail.

Vedvarende backend

Synkroniser layouts på tværs af browsere og enheder via en backend-API med diskbaseret lagring, der overlever containergenstarter.

Indbygget autentificering

Beskyt læse- og skriveadgang med brugernavn og adgangskode-login samt et API-skrivetoken, der beskytter muterende ruter.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Rackula

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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