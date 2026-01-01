Piwigo er en af de længstkørende open source-fotogalleriapplikationer, der er bygget specifikt til at administrere store fotosamlinger. I modsætning til letvægtsgalleri-scripts håndterer Piwigo arkiver med hundredtusinder af fotos med EXIF/IPTC-indeksering, albumhierarkier på flere niveauer, konfigurerbare miniaturestørrelser, detaljerede tilladelser pr. album og et plugin-økosystem med over 200 fællesskabsudvidelser, der dækker alt fra ansigtsgenkendelse til brugerdefinerede temaer.

Selvhosting af Piwigo på din VPS holder originaler i fuld opløsning, lokationsdata og visningsstatistik på infrastruktur, du kontrollerer, i stedet for at blive overladt til en foto-SaaS. PHP- og MySQL-stacken er klippefast, kører på minimale ressourcer og producerer gallerier, der har været online i to årtier – hvilket gør Piwigo til et populært valg for klubber, museer, fotografer og familier, der ønsker, at deres fotoarkiv skal overleve enhver specifik cloud-udbyder.