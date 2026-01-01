Installer Piwigo med ét-klik-installation
Veletableret open source-fotogalleriplatform med hundredvis af plugins, detaljerede delingskontroller og masseimportarbejdsgange til seriøse arkiver.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Piwigo
Piwigo er en af de længstkørende open source-fotogalleriapplikationer, der er bygget specifikt til at administrere store fotosamlinger. I modsætning til letvægtsgalleri-scripts håndterer Piwigo arkiver med hundredtusinder af fotos med EXIF/IPTC-indeksering, albumhierarkier på flere niveauer, konfigurerbare miniaturestørrelser, detaljerede tilladelser pr. album og et plugin-økosystem med over 200 fællesskabsudvidelser, der dækker alt fra ansigtsgenkendelse til brugerdefinerede temaer.
Selvhosting af Piwigo på din VPS holder originaler i fuld opløsning, lokationsdata og visningsstatistik på infrastruktur, du kontrollerer, i stedet for at blive overladt til en foto-SaaS. PHP- og MySQL-stacken er klippefast, kører på minimale ressourcer og producerer gallerier, der har været online i to årtier – hvilket gør Piwigo til et populært valg for klubber, museer, fotografer og familier, der ønsker, at deres fotoarkiv skal overleve enhver specifik cloud-udbyder.
Vigtige funktioner i Piwigo
Massiv biblioteksskalering
Designet fra dag ét til at håndtere arkiver med hundredtusindvis af fotos med hurtig browsing, søgning og paginering — ikke kun gallerier i hobbyist-størrelse.
Flerniveaualbummer
Organiser billeder i hierarkiske albummer og virtuelle albummer (et billede kan vises mange steder) med albumspecifikke tilladelser til finkornet deling.
EXIF og IPTC indeksering
Automatisk udtrækning af kamera-, objektiv- og IPTC-metadata gør billeder søgbare efter kamerahus, brændvidde, placering eller et hvilket som helst brugerdefineret tag.
200+ plugins
Aktivt fællesskabsudvidelseskatalog omfatter ansigtsgenkendelse, vandmærkning, slideshowtemaer, mobile uploadere, social deling og meget mere.
Granulær deling
Offentlig, privat, adgangskodebeskyttet og gruppebegrænset albumadgang med fotobaserede downloadtilladelser og EXIF-fjernelse til delte albummer.
Masseimportværktøjer
Server-side og FTP/SFTP-synkroniseringsarbejdsgange gør det nemt at uploade tusindvis af billeder på én gang i stedet for at klikke sig igennem enkeltvise uploads.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Piwigo
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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