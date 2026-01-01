Udrul Milvus med enkeltklikinstallation
Open source-vektordatabase bygget til AI-applikationer, der søger i milliarder af indlejringer med latenstid på under et millisekund.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Milvus
Milvus er verdens mest populære open source-vektordatabase, der er specialbygget til at lagre og søge i højdimensionelle indlejringer genereret af maskinlæringsmodeller. Den understøtter HNSW-, IVF- og DiskANN-indekser, hybrid tæt og sparsom vektorsøgning og håndterer milliarder af vektorer, samtidig med at den opretholder en forespørgselsforsinkelse på under et millisekund. Denne skabelon implementerer den fulde Milvus-stak med etcd til metadata, MinIO til objektlagring og Attu web-brugerfladen til visuel administration.
Hosting af Milvus på din egen VPS holder proprietære indlejringer og følsomme brugerdata inden for din infrastruktur, giver dedikeret hukommelse og CPU til indeks-tunge AI-arbejdsbelastninger og eliminerer omkostningerne per forespørgsel for administrerede vektordatabasetjenester.
Vigtige funktioner i Milvus
Søgning i milliardklassen
Indekser og forespørg milliarder af vektorer med latenstid på under et millisekund ved hjælp af HNSW-, IVF- eller DiskANN-indekser.
Hybridsøgning
Kombiner tætte vektorer, spredte vektorer og metadatafiltre i en enkelt forespørgsel for mere præcis AI-hentning.
RAG-klar infrastruktur
Gem dokumentindlejringer og hent relevant kontekst til LLM'er, der driver nøjagtige chatbotter og spørgsmål og svar-systemer.
Attu Web UI
Administrer samlinger, kør forespørgsler, og overvåg klyngens tilstand via en indbygget browserbaseret administrationskonsol.
Flersprogede SDK'er
Officielle klienter til Python, Java, Go og Node.js samt REST- og gRPC-API'er integreres med enhver AI-stack.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Milvus
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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