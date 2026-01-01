Milvus er verdens mest populære open source-vektordatabase, der er specialbygget til at lagre og søge i højdimensionelle indlejringer genereret af maskinlæringsmodeller. Den understøtter HNSW-, IVF- og DiskANN-indekser, hybrid tæt og sparsom vektorsøgning og håndterer milliarder af vektorer, samtidig med at den opretholder en forespørgselsforsinkelse på under et millisekund. Denne skabelon implementerer den fulde Milvus-stak med etcd til metadata, MinIO til objektlagring og Attu web-brugerfladen til visuel administration.

Hosting af Milvus på din egen VPS holder proprietære indlejringer og følsomme brugerdata inden for din infrastruktur, giver dedikeret hukommelse og CPU til indeks-tunge AI-arbejdsbelastninger og eliminerer omkostningerne per forespørgsel for administrerede vektordatabasetjenester.