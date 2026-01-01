Bludit er et open source flat-file indholdsstyringssystem, der gemmer hvert indlæg, side og indstilling som Markdown- og JSON-filer på disken. Fordi det ikke kræver MySQL, PostgreSQL eller andre databaser, er hele stakken lettere, hurtigere at sikkerhedskopiere og nemmere at migrere mellem servere end traditionelle PHP CMS'er.

Selv-hosting af Bludit på en VPS giver bloggere og ejere af små hjemmesider fuldt ejerskab over deres indhold og temaer, uden tredjeparts hostinggebyrer og uden platformslåsning. Indlæg kan redigeres fra en browserbaseret administrator eller direkte på filsystemet, og projektet leveres med en indbygget billedadministrator, pluginsystem og moderne temaer klar til tilpasning.