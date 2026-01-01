Udrul Bludit med enkeltklikinstallation.
Enkelt, hurtigt og sikkert flat-file CMS til personlige blogs og små sider uden behov for database.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Bludit
Bludit er et open source flat-file indholdsstyringssystem, der gemmer hvert indlæg, side og indstilling som Markdown- og JSON-filer på disken. Fordi det ikke kræver MySQL, PostgreSQL eller andre databaser, er hele stakken lettere, hurtigere at sikkerhedskopiere og nemmere at migrere mellem servere end traditionelle PHP CMS'er.
Selv-hosting af Bludit på en VPS giver bloggere og ejere af små hjemmesider fuldt ejerskab over deres indhold og temaer, uden tredjeparts hostinggebyrer og uden platformslåsning. Indlæg kan redigeres fra en browserbaseret administrator eller direkte på filsystemet, og projektet leveres med en indbygget billedadministrator, pluginsystem og moderne temaer klar til tilpasning.
Vigtige funktioner i Bludit
Ingen database nødvendig
Gemmer alt indhold i flade Markdown- og JSON-filer, så implementering, backup og versionskontrol er lige så simpelt som at kopiere en mappe.
Markdownudgivelse
Skriv indlæg og sider i Markdown med en browserbaseret editor, der understøtter udkast, planlagt udgivelse og kategorier.
Temaer og plugins
Tilpas udseendet med indbyggede moderne temaer og udvid funktionaliteten via et pluginsystem uden at røre ved kernekoden.
Indbygget billedhåndtering
Upload, organiser og indlejre billeder fra et mediebibliotek integreret i adminpanelet uden eksterne lagertjenester.
Multi-brugerroller
Inviter redaktører og forfattere med forskellige tilladelser, så flere bidragydere kan udgive uden at dele én konto.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Bludit
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
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