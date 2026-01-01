Installer Mopidy med ét-klik-installation
Udvidelsesbar Python-musikserver, der streamer fra lokale filer, Spotify, SoundCloud, TuneIn og mere via én browsergrænseflade.
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Hvad du kan bygge med Mopidy
Mopidy er en udvidelig musikserver skrevet i Python, der forbinder snesevis af lydkilder bag en enkelt afspilningskø. Med matchende udvidelser installeret kan den streame lokale filer sammen med Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasts og internetradio, samtidig med at den eksponerer dem via MPD-, HTTP- og JSON-RPC-API'er, så enhver MPD-klient eller web-frontend kan styre det samme bibliotek.
Denne skabelon samler Mopidy med den populære Iris web-frontend, hvilket giver dig en browserbaseret grænseflade til at gennemse biblioteker, opbygge køer og administrere afspilningslister fra enhver enhed. Selv-hosting af Mopidy på en VPS holder dine aggregerede musikkilder bag et enkelt privat endepunkt uden abonnementsgebyrer pr. kilde ud over de upstream-udbydere, du allerede bruger.
Vigtige funktioner i Mopidy
Iris webfrontend
Medfølgende Iris-udvidelse leverer en strømlinet browserbrugerflade til at gennemse kilder, sætte numre i kø og administrere afspilningslister fra desktop eller mobil.
Multikildeafspilning
Installer udvidelser for at flette Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasts og lokale filer ind i én samlet kø.
MPD-protokolunderstøttelse
Understøtter Music Player Daemon-protokollen på port 6600, så enhver MPD-klient som ncmpcpp, M.A.L.P. eller Cantata kan styre afspilning.
Pip-installerbare udvidelser
Tilføj nye kilder ved udrulning via PIP_PACKAGES-variablen uden at genopbygge billedet eller redigere konfigurationsfiler.
JSON-RPC HTTP API
Fuld HTTP- og WebSocket API lader dig bygge tilpassede controllere, stemmeassistenter eller udløsere til hjemmeautomatisering omkring den samme motor.
Snapcast klar
Standard lydpipeline skriver til en Snapcast FIFO, så du kan lægge et lag af flerrums synkroniseret afspilning ovenpå, når du har brug for det.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Mopidy
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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