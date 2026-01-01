Mopidy er en udvidelig musikserver skrevet i Python, der forbinder snesevis af lydkilder bag en enkelt afspilningskø. Med matchende udvidelser installeret kan den streame lokale filer sammen med Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasts og internetradio, samtidig med at den eksponerer dem via MPD-, HTTP- og JSON-RPC-API'er, så enhver MPD-klient eller web-frontend kan styre det samme bibliotek.

Denne skabelon samler Mopidy med den populære Iris web-frontend, hvilket giver dig en browserbaseret grænseflade til at gennemse biblioteker, opbygge køer og administrere afspilningslister fra enhver enhed. Selv-hosting af Mopidy på en VPS holder dine aggregerede musikkilder bag et enkelt privat endepunkt uden abonnementsgebyrer pr. kilde ud over de upstream-udbydere, du allerede bruger.