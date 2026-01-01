Installer Domoticz med et-klik-installation
Letvægts open source-hjemmeautomatiseringssystem til overvågning og styring af smart home-enheder.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Domoticz
Domoticz er en letvægts hjemmeautomatiseringsserver, der lader dig overvåge og styre en bred vifte af smart home-enheder – kontakter, sensorer, termostater, energimålere, vejrstationer og mere – alt sammen fra en enkelt webgrænseflade. Den understøtter hundredvis af hardwareprotokoller og integrationer, herunder Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1-målere og MQTT, hvilket gør den kompatibel med de fleste populære smart home-økosystemer.
At køre Domoticz på din egen VPS giver dig fuld kontrol over dine automatiseringsregler, historiske sensordata og enhedsadgang – uden cloud-afhængighed, ingen abonnementsgebyrer og ingen privatlivsrisici fra tredjepartstjenester. Dets lave ressourceforbrug gør den velegnet til altid-aktive implementeringer på en beskeden VPS.
Vigtige funktioner i Domoticz
Understøttelse af multiprotokolenheder
Forbind Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT og hundredvis af andre hardwareprotokoller fra en enkelt samlet grænseflade.
Automatiseringsregelmotor
Opret tidsbaserede, hændelsesdrevne og sensorudløste automatiseringsregler uden at skrive kode, og hold dit hjem kørende efter din tidsplan.
Energiovervågning
Spor el-, gas- og vandforbrug i realtid med indbygget grafvisning og historisk datalagring drevet af SQLite.
Vejr- og sensordashboards
Visualiser data for temperatur, luftfugtighed, vind, regn og luftkvalitet fra lokale sensorer eller online vejrtjenester i tilpasselige dashboards.
Mobilvenlig grænseflade
Få adgang til og kontroller alle enheder fra enhver browser eller mobilenhed, med valgfri push-notifikationer via tredjepartstjenester.
Plugin- og scriptingsupport
Udvid funktionaliteten med Python-plugins og Lua-scripting for at integrere tilpasset hardware, API'er eller kompleks automatiseringslogik.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Domoticz
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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