Domoticz er en letvægts hjemmeautomatiseringsserver, der lader dig overvåge og styre en bred vifte af smart home-enheder – kontakter, sensorer, termostater, energimålere, vejrstationer og mere – alt sammen fra en enkelt webgrænseflade. Den understøtter hundredvis af hardwareprotokoller og integrationer, herunder Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1-målere og MQTT, hvilket gør den kompatibel med de fleste populære smart home-økosystemer.

At køre Domoticz på din egen VPS giver dig fuld kontrol over dine automatiseringsregler, historiske sensordata og enhedsadgang – uden cloud-afhængighed, ingen abonnementsgebyrer og ingen privatlivsrisici fra tredjepartstjenester. Dets lave ressourceforbrug gør den velegnet til altid-aktive implementeringer på en beskeden VPS.