Weblate er en kraftfuld open source-oversættelsesstyringsplatform, der integreres direkte med Git, GitHub, GitLab og Bitbucket for at holde oversættelser synkroniseret med din kodebase. Oversættere arbejder via en intuitiv webgrænseflade, mens ændringer automatisk committes tilbage til dine repositories, hvilket eliminerer manuelle filudvekslinger og fletningskonflikter.

Med understøttelse af over 50 filformater, indbygget oversættelseshukommelse, maskinoversættelsesforslag og kvalitetskontrol strømliner Weblate hvert trin i lokaliseringsprocessen. Selv-hosting på din egen VPS fjerner brugerbaserede prisgrænser og holder proprietære kildetekster fortrolige.