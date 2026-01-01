Installer Weblate med enkeltklikinstallation
Webbaseret platform til oversættelsesstyring med tæt versionskontrolintegration for problemfri lokaliseringsarbejdsgange.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Weblate
Weblate er en kraftfuld open source-oversættelsesstyringsplatform, der integreres direkte med Git, GitHub, GitLab og Bitbucket for at holde oversættelser synkroniseret med din kodebase. Oversættere arbejder via en intuitiv webgrænseflade, mens ændringer automatisk committes tilbage til dine repositories, hvilket eliminerer manuelle filudvekslinger og fletningskonflikter.
Med understøttelse af over 50 filformater, indbygget oversættelseshukommelse, maskinoversættelsesforslag og kvalitetskontrol strømliner Weblate hvert trin i lokaliseringsprocessen. Selv-hosting på din egen VPS fjerner brugerbaserede prisgrænser og holder proprietære kildetekster fortrolige.
Vigtige funktioner i Weblate
Versionsstyringsintegration
Synkroniser automatisk oversættelser med Git, GitHub, GitLab og Bitbucket repositories uden manuel filudveksling.
50+ filformater
Understøtter PO, XLIFF, JSON, Android-ressourcer, iOS-strenge, Java-egenskaber og snesevis flere oversættelsesformater.
Oversættelseshukommelse
Genbrug tidligere oversatte strenge på tværs af projekter for at opretholde konsistens og fremskynde lokaliseringsarbejdet.
Maskinoversættelse
Få automatiske oversættelsesforslag fra DeepL, Google Translate og LibreTranslate for at accelerere arbejdsgange.
Kvalitetskontrol
Opdag pladsholderfejl, formateringsproblemer og uoverensstemmelser automatisk, før oversættelserne går i produktion.
Gennemgang af arbejdsgange
Konfigurer godkendelsesprocesser med rollebaserede tilladelser for at sikre oversættelseskvalitet på tværs af dit team.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Weblate
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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