Strapi er verdens mest populære open source headless CMS, som over 800.000 udviklere stoler på. Det tilbyder en fuldt tilpasselig indholdsstyringsbackend med et intuitivt træk-og-slip adminpanel, automatisk genererede REST- og GraphQL-API'er og et rigt plugin-økosystem. I modsætning til traditionelle CMS'er, der kobler indhold til en fast frontend, leverer Strapi indhold til enhver kanal – hjemmesider, mobilapps, IoT-enheder – via standard-API'er.

Selv-hosting af Strapi på din VPS eliminerer priser pr. bruger og API-hastighedsbegrænsninger, der pålægges af administrerede CMS-udbydere, samtidig med at det giver dig fuld kontrol over din indholdsarkitektur, datalagring og plugin-konfiguration. Denne skabelon parrer Strapi med PostgreSQL 16 for produktionsklar pålidelighed.