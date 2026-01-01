Implementer Strapi med enkeltklikinstallation.
Førende open source headless CMS, der automatisk genererer REST- og GraphQL-API'er fra dine indholdsmodeller med et tilpasseligt adminpanel.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Strapi
Strapi er verdens mest populære open source headless CMS, som over 800.000 udviklere stoler på. Det tilbyder en fuldt tilpasselig indholdsstyringsbackend med et intuitivt træk-og-slip adminpanel, automatisk genererede REST- og GraphQL-API'er og et rigt plugin-økosystem. I modsætning til traditionelle CMS'er, der kobler indhold til en fast frontend, leverer Strapi indhold til enhver kanal – hjemmesider, mobilapps, IoT-enheder – via standard-API'er.
Selv-hosting af Strapi på din VPS eliminerer priser pr. bruger og API-hastighedsbegrænsninger, der pålægges af administrerede CMS-udbydere, samtidig med at det giver dig fuld kontrol over din indholdsarkitektur, datalagring og plugin-konfiguration. Denne skabelon parrer Strapi med PostgreSQL 16 for produktionsklar pålidelighed.
Vigtige funktioner i Strapi
Autogenererede API'er
Strapi opretter automatisk REST- og GraphQL-slutpunkter, når du definerer indholdstyper — ingen manuel API-kodning påkrævet.
Træk-og-slip indholdsbygger
Byg komplekse indholdsmodeller visuelt med felter, komponenter og dynamiske zoner uden at røre ved kodebasen.
Rollebaseret adgangskontrol
Definer detaljerede tilladelser pr. indholdstype og brugerrolle, så redaktører, ledere og API-forbrugere kun får adgang til det, de skal.
Mediebibliotek
Upload, organiser og optimer billeder og filer i et centraliseret mediebibliotek med automatisk billedtilpasning og formatkonvertering.
Plugin-økosystem
Udvid Strapi med markedspladsplugins til godkendelse, SEO, e-mail, søgning og mere – eller byg tilpassede plugins til dine behov.
Flersproget indhold
Administrer indhold på flere sprog med indbygget i18n-understøttelse, og udgiv hver lokalitet uafhængigt for at understøtte globale målgrupper.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Strapi
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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