Implementer SuperTokens med 1-kliks-installation.
Open source autentificeringsbackend med sessionsstyring, adgangskodeløst login, social OAuth og MFA — et selvhostet alternativ til Auth0 og Firebase Auth.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med SuperTokens
SuperTokens er et open source-alternativ til proprietære autentificeringstjenester som Auth0 og Firebase Auth. Det leverer et backend Core API, som dine applikationer integrerer med ved hjælp af officielle SDK'er til React, Node.js, Python, Go og mobile platforme. SuperTokens håndterer e-mail/adgangskode-login, adgangskodeløse flows, social OAuth, multifaktorautentificering, avanceret sessionsstyring med automatisk token-opdatering og beskyttelse mod almindelige autentificeringsangreb — alt sammen via et veldokumenteret API.
Selv-hosting af SuperTokens betyder, at brugerlegitimationsoplysninger og sessionsdata forbliver i din PostgreSQL-database under din fulde kontrol, uden brugerbaseret prissætning, der skalerer imod dig, efterhånden som din applikation vokser. Denne skabelon implementerer SuperTokens Core med PostgreSQL klar til produktionsbrug.
Vigtige funktioner i SuperTokens
Flere autentificeringsmetoder
Understøtter e-mail/adgangskode, adgangskodeløse magiske links og sociale OAuth-udbydere som standard – tilføj de flows, dine brugere forventer, uden brugerdefineret kode.
Avanceret sessionsstyring
Håndterer tokenrotation, automatisk opdatering og sessionstilbagekaldelse sikkert, hvilket beskytter brugere mod sessionskapring og fikseringsangreb.
Færdigbyggede brugerfladekomponenter
Drop-in React-, Vue- og Angular-komponenter til login, registrering og nulstilling af adgangskode, der matcher dit brand, uden at bygge autentificeringsbrugerflader fra bunden.
Multifaktorautentifikation
Tilføj TOTP eller e-mail-baseret MFA til ethvert autentificeringsflow uden tredjepartstjenester eller yderligere gebyrer pr. bruger.
Roller og tilladelser
Tildel roller til brugere og håndhæv tilladelseskontroller i din applikation ved hjælp af SuperTokens indbyggede brugerstyring og roller API.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre SuperTokens
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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