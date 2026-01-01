SuperTokens er et open source-alternativ til proprietære autentificeringstjenester som Auth0 og Firebase Auth. Det leverer et backend Core API, som dine applikationer integrerer med ved hjælp af officielle SDK'er til React, Node.js, Python, Go og mobile platforme. SuperTokens håndterer e-mail/adgangskode-login, adgangskodeløse flows, social OAuth, multifaktorautentificering, avanceret sessionsstyring med automatisk token-opdatering og beskyttelse mod almindelige autentificeringsangreb — alt sammen via et veldokumenteret API.

Selv-hosting af SuperTokens betyder, at brugerlegitimationsoplysninger og sessionsdata forbliver i din PostgreSQL-database under din fulde kontrol, uden brugerbaseret prissætning, der skalerer imod dig, efterhånden som din applikation vokser. Denne skabelon implementerer SuperTokens Core med PostgreSQL klar til produktionsbrug.