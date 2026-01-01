Apache Zeppelin er en open source web-notesbog bygget til storstilet, interaktiv dataanalyse på motorer som Apache Spark, Flink og Hive. I modsætning til notesbøger med ét sprog bruger Zeppelin en pluggbar fortolkerarkitektur, der lader en enkelt note blande Scala-, SQL-, Python-, R- og shell-afsnit mod delte data, hvor resultater sendes mellem sprog via et indbygget tabelformat.

Selv-hosting af Zeppelin på en VPS holder notesbøger, datasætforbindelser og fortolkerlegitimationsoplysninger inden for dit eget miljø, fjerner prissætning pr. bruger for administrerede notesbogtjenester og giver dig fuld kontrol over Spark-konfiguration, JVM-hukommelse og afhængighedsstyring.