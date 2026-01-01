Implementer Apache Zeppelin med ét-klik-installation
Webbaseret notesbog til interaktiv dataanalyse med Spark, SQL, Scala, Python og R i ét samarbejdsområde.
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Hvad du kan bygge med Apache Zeppelin
Apache Zeppelin er en open source web-notesbog bygget til storstilet, interaktiv dataanalyse på motorer som Apache Spark, Flink og Hive. I modsætning til notesbøger med ét sprog bruger Zeppelin en pluggbar fortolkerarkitektur, der lader en enkelt note blande Scala-, SQL-, Python-, R- og shell-afsnit mod delte data, hvor resultater sendes mellem sprog via et indbygget tabelformat.
Selv-hosting af Zeppelin på en VPS holder notesbøger, datasætforbindelser og fortolkerlegitimationsoplysninger inden for dit eget miljø, fjerner prissætning pr. bruger for administrerede notesbogtjenester og giver dig fuld kontrol over Spark-konfiguration, JVM-hukommelse og afhængighedsstyring.
Vigtige funktioner i Apache Zeppelin
Flersprogede afsnit
Bland Scala, SQL, Python, R, Markdown og shell i en enkelt note ved hjælp af Zeppelin-fortolkere, med resultater delt mellem sprog.
Native Sparkintegration
Opret forbindelse til Apache Spark, der er klar til brug, til distribueret databehandling, maskinlæring og streaming-arbejdsbelastninger uden manuel konfiguration.
Indbyggede visualiseringer
Omdan ethvert SQL- eller DataFrame-resultat til søjle-, linje-, cirkel-, punkt- eller pivotdiagrammer uden plotkode og dynamiske formularinput.
Fortolkerøkosystem
Forespørg JDBC-databaser, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch og mange andre systemer via pluggbare fortolkere, der er konfigureret pr. note.
Samarbejdsnotesbøger
Del live-noter via URL, indlejr dem i dashboards, og planlæg dem med den indbyggede cron-kører til automatiseret rapportering.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apache Zeppelin
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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