Installer LibrePhotos med enkeltklikinstallation.
Selvhostet fotostyring med automatisk ansigtsgenkendelse, objektdetektering og AI-drevet søgning til hele din samling.
Vælg en VPS-pakke til LibrePhotos
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med LibrePhotos
LibrePhotos er en selvhostet, open source-fotostyringsplatform, der bringer AI-drevet organisering til dit personlige fotobibliotek. I modsætning til Google Fotos eller iCloud forbliver hvert billede på din egen server — ingen uploadgrænser, ingen abonnementsgebyrer og ingen tredjepartsadgang til dine minder. Den behandler automatisk dine fotos med ansigtsgenkendelse, scenedetektering og semantisk søgning, så du kan finde ethvert billede uden manuel tagging.
Selvhosting af LibrePhotos på en VPS giver dig fuld kontrol over dine mest personlige data. Al ML-behandling kører lokalt — ansigtsklyngedannelse, omvendt geokodning og objektdetektering sker på din server uden opkald til eksterne AI-tjenester. Uanset om du migrerer fra en cloudfototjeneste eller opbygger et privat familiearkiv, tilbyder LibrePhotos et poleret, funktionskomplet alternativ.
Vigtige funktioner i LibrePhotos
Ansigtsgenkendelse
Grupperer automatisk ansigter på tværs af hele dit bibliotek, så du kan tagge personer én gang og øjeblikkeligt finde alle billeder, de optræder på.
AI-drevet fotosøgning
Søg i dine billeder efter objekter, scener og beskrivelser ved hjælp af maskinlæring på enheden – ingen cloud API påkrævet.
Automatisk fotoorganisering
Tidslinje- og albumvisninger med begivenhedsbaseret gruppering, omvendt geokodning og EXIF-metadataudtrækning organiserer dit bibliotek uden manuel indsats.
Multibrugersupport
Del din fotoserver med familiemedlemmer, hver med deres eget bibliotek, ansigtsgenkendelsesomfang og adgangskontroller.
Raw- og videosupport
Håndterer RAW-filer, HEIC/HEIF-formater og videoer udover standard JPEG-filer, og bevarer fuld billedkvalitet og metadata.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre LibrePhotos
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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