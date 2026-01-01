LibrePhotos er en selvhostet, open source-fotostyringsplatform, der bringer AI-drevet organisering til dit personlige fotobibliotek. I modsætning til Google Fotos eller iCloud forbliver hvert billede på din egen server — ingen uploadgrænser, ingen abonnementsgebyrer og ingen tredjepartsadgang til dine minder. Den behandler automatisk dine fotos med ansigtsgenkendelse, scenedetektering og semantisk søgning, så du kan finde ethvert billede uden manuel tagging.

Selvhosting af LibrePhotos på en VPS giver dig fuld kontrol over dine mest personlige data. Al ML-behandling kører lokalt — ansigtsklyngedannelse, omvendt geokodning og objektdetektering sker på din server uden opkald til eksterne AI-tjenester. Uanset om du migrerer fra en cloudfototjeneste eller opbygger et privat familiearkiv, tilbyder LibrePhotos et poleret, funktionskomplet alternativ.