Implementer Element med et-klik installation
Sikker Matrix-baseret beskedklient med end-to-end-kryptering til teams og fællesskaber, der ejer deres data.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Element
Element er en open source-besked- og samarbejdsplatform bygget på Matrix-protokollen. Den tilbyder som standard ende-til-ende-krypteret beskeder, tale- og videoopkald samt fildeling, med mulighed for at oprette forbindelse til enhver Matrix-hjemmeserver — herunder selvhostede Synapse-instanser eller offentlige servere som matrix.org.
Selvhosting af Element på din VPS holder din beskedinfrastruktur under din kontrol. Du kan konfigurere føderationsindstillinger, håndhæve sikkerhedspolitikker, integrere med din egen Matrix-hjemmeserver og sikre, at følsom forretningskommunikation aldrig passerer gennem tredjeparts cloud-infrastruktur.
Vigtige funktioner i Element
Ende-til-ende-kryptering
Alle beskeder er krypteret som standard ved hjælp af Matrix Olm/Megolm-protokollen, hvilket sikrer, at kun de tiltænkte deltagere kan læse samtalerne.
Åbent Matrixnetværk
Opret forbindelse til enhver Matrix homeserver og kommuniker på tværs af forskellige Matrix-kompatible klienter, hvilket muliggør føderation uden platformslåsning.
Tværplatformssynkronisering
Synkroniseret beskedhistorik på tværs af web, desktop, iOS og Android sikrer, at samtaler er tilgængelige på alle enheder i realtid.
Stemme- og videoopkald
Indbygget krypteret stemme- og videoopkald med skærmdeling understøtter samarbejde i realtid uden at forlade beskedgrænsefladen.
Brointegrationer
Broer forbinder Element med Slack, IRC, Telegram og andre beskedplatforme, og samler kommunikationen i én enkelt grænseflade.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Element
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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