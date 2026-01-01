Element er en open source-besked- og samarbejdsplatform bygget på Matrix-protokollen. Den tilbyder som standard ende-til-ende-krypteret beskeder, tale- og videoopkald samt fildeling, med mulighed for at oprette forbindelse til enhver Matrix-hjemmeserver — herunder selvhostede Synapse-instanser eller offentlige servere som matrix.org.

Selvhosting af Element på din VPS holder din beskedinfrastruktur under din kontrol. Du kan konfigurere føderationsindstillinger, håndhæve sikkerhedspolitikker, integrere med din egen Matrix-hjemmeserver og sikre, at følsom forretningskommunikation aldrig passerer gennem tredjeparts cloud-infrastruktur.