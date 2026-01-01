OpenSearch er en fællesskabsdrevet open source-søge- og analysepakke, forgrenet fra Elasticsearch 7.10.2 for at opretholde et ægte åbent alternativ under Apache 2.0-licensen. Den tilbyder fuldtekstsøgning, log- og hændelsesdataanalyse, applikationsydeevneovervågning og sikkerhedsanalyser via en distribueret, skalerbar arkitektur — alt sammen uden proprietære licensbegrænsninger.

Denne skabelon implementerer både OpenSearch og OpenSearch Dashboards med aktiveret godkendelse, hvilket giver dig en komplet søgeplatform fra dag ét. Selvhostning betyder, at alle indekserede data og søgeforespørgsler forbliver på din egen infrastruktur, hvilket er essentielt for organisationer med krav til datalagring eller som håndterer følsomme oplysninger. Bemærk: kræver mindst 4 GB RAM og tillader 2-5 minutter til første opstart.