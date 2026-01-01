Udrul OpenSearch med et-kliksinstallation
Apache 2.0-licenseret søge- og analysemaskine med OpenSearch Dashboards til datavisualisering og loganalyse.
Vælg en VPS-pakke til OpenSearch
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med OpenSearch
OpenSearch er en fællesskabsdrevet open source-søge- og analysepakke, forgrenet fra Elasticsearch 7.10.2 for at opretholde et ægte åbent alternativ under Apache 2.0-licensen. Den tilbyder fuldtekstsøgning, log- og hændelsesdataanalyse, applikationsydeevneovervågning og sikkerhedsanalyser via en distribueret, skalerbar arkitektur — alt sammen uden proprietære licensbegrænsninger.
Denne skabelon implementerer både OpenSearch og OpenSearch Dashboards med aktiveret godkendelse, hvilket giver dig en komplet søgeplatform fra dag ét. Selvhostning betyder, at alle indekserede data og søgeforespørgsler forbliver på din egen infrastruktur, hvilket er essentielt for organisationer med krav til datalagring eller som håndterer følsomme oplysninger. Bemærk: kræver mindst 4 GB RAM og tillader 2-5 minutter til første opstart.
Vigtige funktioner i OpenSearch
Fuldtekstsøgning
Avanceret forespørgsels-DSL med relevansscore, facetteret navigation og realtidsindeksering for hurtige, præcise søgeresultater.
OpenSearch Dashboards
Inkluderet visualiseringslag lader dig bygge interaktive dashboards, køre forespørgsler og udforske data uden yderligere værktøjer.
Loganalyse
Optag og analyser applikations- og infrastrukturlogs i realtid for at opdage anomalier og fejlfinde hændelser hurtigere.
Apache 2.0-licens
Ingen kommercielle begrænsninger eller uventede licensændringer – brug, modificer og distribuer OpenSearch frit.
Anomalidetektion
Indbygget ML-drevet anomalidetektion og konfigurerbar alarmering hjælper med at opdage problemer, før brugere rapporterer dem.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OpenSearch
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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