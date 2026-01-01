SuggestArr forbinder til din medieserver (Jellyfin, Plex eller Emby) og din Seer-instans for at automatisere medieopdagelses- og anmodningscyklussen. Den læser den seneste visningshistorik, finder lignende film og tv-serier via TMDb-databasen og indsender automatisk downloadanmodninger efter en konfigurerbar tidsplan — og lukker dermed kredsløbet mellem det, du ser i dag, og det, der vises i dit bibliotek i morgen.

I modsætning til manuelle anmodningsarbejdsgange kører SuggestArr uden opsyn. En valgfri AI-tilstand, der bruger enhver OpenAI-kompatibel API (inklusive lokal Ollama), tilføjer hyper-personlige anbefalinger med naturlig sprogsøgning. Opsætningen sker via en web-brugerflade-guide efter implementering — ingen API-legitimationsoplysninger kræves ved implementeringstidspunktet.