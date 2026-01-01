Udrul SuggestArr med ét-klik-installation.
Automatiseret medieanbefalingsmotor, der analyserer seerhistorik og anmoder om lignende indhold via Seer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med SuggestArr
SuggestArr forbinder til din medieserver (Jellyfin, Plex eller Emby) og din Seer-instans for at automatisere medieopdagelses- og anmodningscyklussen. Den læser den seneste visningshistorik, finder lignende film og tv-serier via TMDb-databasen og indsender automatisk downloadanmodninger efter en konfigurerbar tidsplan — og lukker dermed kredsløbet mellem det, du ser i dag, og det, der vises i dit bibliotek i morgen.
I modsætning til manuelle anmodningsarbejdsgange kører SuggestArr uden opsyn. En valgfri AI-tilstand, der bruger enhver OpenAI-kompatibel API (inklusive lokal Ollama), tilføjer hyper-personlige anbefalinger med naturlig sprogsøgning. Opsætningen sker via en web-brugerflade-guide efter implementering — ingen API-legitimationsoplysninger kræves ved implementeringstidspunktet.
Vigtige funktioner i SuggestArr
Sehistorikanalyse
Læser nylig afspilningshistorik fra Jellyfin, Plex eller Emby for at identificere, hvad brugere ser, og finde relevante kandidater til nye anbefalinger.
Automatisk anmodningsindsendelse
Sender medieanmodninger direkte til din Seer-instans på en konfigurerbar cron-tidsplan, uden manuel intervention påkrævet efter den indledende opsætning.
TMDb-drevne anbefalinger
Finder lignende titler ved hjælp af The Movie Database API med filtre for genre, bedømmelse, udgivelsesår, sprog og streamingtilgængelighed.
AI-drevet opdagelse
Valgfri LLM-integration med OpenAI, Ollama, Gemini eller LiteLLM leverer personlige anbefalinger og muliggør søgning i medier med naturligt sprog.
Realtids logfremviser
Indbygget dashboard med live filtrerede logfiler, der viser præcis, hvad der blev anbefalet, anmodet om og sprunget over under hver automatiseringskørsel.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre SuggestArr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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