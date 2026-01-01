Meilisearch er en lynhurtig, open source-søgemaskine skrevet i Rust, der returnerer relevante resultater på under 50 ms med indbygget tolerance over for tastefejl, facetteret filtrering og tilpasselig rangering — alt sammen via en simpel REST API. Den fungerer ud af boksen med smarte standardindstillinger, hvilket gør det ligetil at tilføje kraftfuld søgning til e-handelsbutikker, dokumentationssider og SaaS-applikationer.

Hosting af Meilisearch på din egen VPS giver dig dedikeret CPU og hukommelse for ensartet ydeevne på under 50 ms under belastning, ubegrænset dokumentindeksering til en fast pris og fuld kontrol over sikkerhed og konfiguration uden at skulle stole på en administreret søgetjeneste.