Installer Meilisearch med ét-klik installation.
Open source-søgemaskine bygget i Rust, der leverer typotolerante resultater på under 50 millisekunder.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Meilisearch
Meilisearch er en lynhurtig, open source-søgemaskine skrevet i Rust, der returnerer relevante resultater på under 50 ms med indbygget tolerance over for tastefejl, facetteret filtrering og tilpasselig rangering — alt sammen via en simpel REST API. Den fungerer ud af boksen med smarte standardindstillinger, hvilket gør det ligetil at tilføje kraftfuld søgning til e-handelsbutikker, dokumentationssider og SaaS-applikationer.
Hosting af Meilisearch på din egen VPS giver dig dedikeret CPU og hukommelse for ensartet ydeevne på under 50 ms under belastning, ubegrænset dokumentindeksering til en fast pris og fuld kontrol over sikkerhed og konfiguration uden at skulle stole på en administreret søgetjeneste.
Vigtige funktioner i Meilisearch
Under 50 ms Resultater
Rust-baseret motor returnerer søgeresultater på under 50 millisekunder selv på tværs af millioner af dokumenter.
Indbygget tastefejlstolerance
Brugere finder det, de har brug for, selv med stavefejl – ingen konfiguration nødvendig for at aktivere smart stavekontrol.
Facetteret filtrering
Kraftfulde filtre og facetter lader brugere forfine søgeresultater efter kategori, pris, tag eller et hvilket som helst brugerdefineret attribut.
Enkel REST API
Omfattende SDK'er til JavaScript, Python, PHP, Go og mere gør integration ligetil for enhver stack.
Realtidsindeksering
Dokumenter er søgbare straks efter tilføjelse, uden genopbygningsforsinkelser eller manuelle indeksopdateringer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Meilisearch
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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