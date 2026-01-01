Overseerr er det førende open source-værktøj til administration af medieanmodninger for Plex-serveroperatører. Brugere kan gennemse en imponerende TMDb-drevet grænseflade for at opdage og anmode om film eller tv-serier; administratorer gennemgår og godkender disse anmodninger, som derefter automatisk opfyldes via Sonarr og Radarr. Plex-godkendelse giver problemfri single sign-on, og biblioteksscanneren forhindrer dobbelte downloads ved at krydstjekke, hvad der allerede er tilgængeligt.

Selv-hosting af Overseerr på din VPS giver dit Plex-fællesskab en poleret, altid tilgængelig portal uden at eksponere backend-automatiseringsværktøjer. Dedikerede ressourcer sikrer hurtig medieopdagelse med højopløselig grafik, mens vedvarende lagring beskytter anmodningshistorik, brugerkonti og integrationsindstillinger på tværs af genstarter og opdateringer.