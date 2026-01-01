Installer Overseerr med ét klik.
Værktøj til medieanmodningsstyring og -opdagelse til Plex med TMDb-drevet browsing, godkendelses-workflows og automatisk Sonarr- og Radarr-integration.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Overseerr
Overseerr er det førende open source-værktøj til administration af medieanmodninger for Plex-serveroperatører. Brugere kan gennemse en imponerende TMDb-drevet grænseflade for at opdage og anmode om film eller tv-serier; administratorer gennemgår og godkender disse anmodninger, som derefter automatisk opfyldes via Sonarr og Radarr. Plex-godkendelse giver problemfri single sign-on, og biblioteksscanneren forhindrer dobbelte downloads ved at krydstjekke, hvad der allerede er tilgængeligt.
Selv-hosting af Overseerr på din VPS giver dit Plex-fællesskab en poleret, altid tilgængelig portal uden at eksponere backend-automatiseringsværktøjer. Dedikerede ressourcer sikrer hurtig medieopdagelse med højopløselig grafik, mens vedvarende lagring beskytter anmodningshistorik, brugerkonti og integrationsindstillinger på tværs af genstarter og opdateringer.
Vigtige funktioner i Overseerr
Plex Enkeltlogon
Brugere godkender sig med deres Plex-konti, og tilladelser synkroniseres automatisk, så der er intet separat brugeradministrationslag at vedligeholde.
Sonarr og Radarr integration
Godkendte anmodninger videresendes direkte til Sonarr eller Radarr for automatisk download og bibliotekslevering, hvilket lukker kredsløbet uden manuel intervention.
TMDb Opdagelsesgrænseflade
En visuelt rig browsingoplevelse drevet af The Movie Database lader brugere udforske trendende, populært og anbefalet indhold, før de foretager anmodninger.
Godkendelsesworkflow for anmodninger
Administratorer gennemgår ventende anmodninger via et intuitivt dashboard med mulighed for at godkende, afvise eller indstille brugerkvoter for at administrere lagerkapaciteten.
Multikanalnotifikationer
Holder brugerne informeret om anmodningsstatus via Discord, Telegram, Slack, e-mail, webhooks, Pushover og mere, hvor hver kanal kan konfigureres uafhængigt.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Overseerr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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