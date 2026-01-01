Implementer CVAT med enkeltklikinstallation
Open source webværktøj til annotering af billeder og videoer i stor skala til computer vision-teams.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med CVAT
CVAT (Computer Vision Annotation Tool) er en browserbaseret annoteringsplatform, der er bygget specifikt til at mærke billeder, videoer og 3D-punktskyer, som bruges til at træne computervisionsmodeller. I modsætning til generelle mærkningsapps er hver funktion tilpasset ML-ingeniørers arbejdsgang: keyframe-interpolation til video, semi-automatisk segmentering, modelassisteret forhåndslabeling og gennemgangs-/QA-pipelines til distribuerede annotatorteams.
Selv-hosting af CVAT på din egen VPS holder træningsdatasæt, rå billedmateriale og projektmetadata inden for din infrastruktur i stedet for at uploade følsomme data til en tredjeparts SaaS. Oprindeligt udviklet af Intel og nu vedligeholdt af CVAT.ai, driver det mærkningspipelines hos tusindvis af computervisionsteams verden over.
Vigtige funktioner i CVAT
Billede- og videoetikettering
Afgrænsningsbokse, polygoner, polylinjer, nøglepunkter, kuboider og semantiske masker på tværs af både stillbilleder og videosekvenser med keyframe-interpolation.
AI-assisteret annotering
Interaktiv segmentering, modelassisteret forhåndsmærkning og tracker-understøttelse reducerer antallet af manuelle klik ved at køre detektion og SAM-lignende modeller direkte.
Teamarbejdsgange
Projekt-, opgave- og jobhierarki med annotator-, reviewer- og managerroller samt kvalitetskontrolrapporter til distribuerede mærkningsteams.
Åbne datasætformater
Importer og eksporter COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images og et dusin andre datasætformater som standard.
Kvalitet og konsensus
Indbyggede kvalitetsrapporter, grundsandhedssammenligning og konsensusopgaver fanger annotationsdrift, før dårlige etiketter når modeltræning.
REST API og SDK
Fuld REST API og officiel Python SDK plus CLI lader dig integrere CVAT i eksisterende MLOps-pipelines og automatisere datasætoperationer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre CVAT
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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