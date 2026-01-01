CVAT (Computer Vision Annotation Tool) er en browserbaseret annoteringsplatform, der er bygget specifikt til at mærke billeder, videoer og 3D-punktskyer, som bruges til at træne computervisionsmodeller. I modsætning til generelle mærkningsapps er hver funktion tilpasset ML-ingeniørers arbejdsgang: keyframe-interpolation til video, semi-automatisk segmentering, modelassisteret forhåndslabeling og gennemgangs-/QA-pipelines til distribuerede annotatorteams.

Selv-hosting af CVAT på din egen VPS holder træningsdatasæt, rå billedmateriale og projektmetadata inden for din infrastruktur i stedet for at uploade følsomme data til en tredjeparts SaaS. Oprindeligt udviklet af Intel og nu vedligeholdt af CVAT.ai, driver det mærkningspipelines hos tusindvis af computervisionsteams verden over.