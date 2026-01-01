Implementer Yopass med én-klik-installation.
Krypteret hemmelig delingstjeneste til afsendelse af adgangskoder og følsomme data via selvdestruerende engangslinks.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Yopass
Yopass er en open source-krypteret hemmelighedsdelingstjeneste, der lader dig sikkert dele adgangskoder, tokens og følsomme filer uden at efterlade dem i e-mailtråde, chatlogs eller supportbilletter. Hemmeligheder krypteres i browseren ved hjælp af OpenPGP, før de sendes til serveren — dekrypteringsnøglen når aldrig serveren, så selv værten kan ikke læse dine hemmeligheder. Hver hemmelighed får en unik engangs-URL, der automatisk selvdestruerer efter at være blevet vist eller efter en konfigurerbar udløbsperiode.
Selv-hosting af Yopass på din VPS giver din organisation en privat, reviderbar kanal til deling af legitimationsoplysninger og følsomme konfigurationsdata. Der er ingen konti at administrere, ingen sporing og ingen klartekstlagring — blot en ren grænseflade til sikker udveksling af hemmeligheder inden for teams eller med eksterne parter.
Vigtige funktioner i Yopass
End-to-end-kryptering
Hemmeligheder krypteres i browseren ved hjælp af OpenPGP før transmission, hvilket sikrer, at serveren aldrig har adgang til klartekstdata.
Engangslinks
Hver hemmelighed genererer en unik URL, der permanent ødelægges efter den første visning, hvilket forhindrer uautoriseret genadgang.
Konfigurerbart udløb
Indstil hemmeligheder til at udløbe automatisk efter timer, dage eller uger, så glemte links ikke kan bruges til at hente forældede følsomme data.
Brugerdefineret adgangskodebeskyttelse
Tilføj en valgfri adgangssætning til en hemmelighed for et ekstra lag af beskyttelse ud over selve engangslinket.
Fildeling
Upload og del krypterede filer sammen med teksthemmeligheder, med streamingkryptering der holder filindholdet privat ende-til-ende.
Ingen konti påkrævet
Modtagere får adgang til hemmeligheder via et direkte link uden login, hvilket gør det friktionsfrit at dele legitimationsoplysninger med eksterne entreprenører eller kunder.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Yopass
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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