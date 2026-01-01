Yopass er en open source-krypteret hemmelighedsdelingstjeneste, der lader dig sikkert dele adgangskoder, tokens og følsomme filer uden at efterlade dem i e-mailtråde, chatlogs eller supportbilletter. Hemmeligheder krypteres i browseren ved hjælp af OpenPGP, før de sendes til serveren — dekrypteringsnøglen når aldrig serveren, så selv værten kan ikke læse dine hemmeligheder. Hver hemmelighed får en unik engangs-URL, der automatisk selvdestruerer efter at være blevet vist eller efter en konfigurerbar udløbsperiode.

Selv-hosting af Yopass på din VPS giver din organisation en privat, reviderbar kanal til deling af legitimationsoplysninger og følsomme konfigurationsdata. Der er ingen konti at administrere, ingen sporing og ingen klartekstlagring — blot en ren grænseflade til sikker udveksling af hemmeligheder inden for teams eller med eksterne parter.