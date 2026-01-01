Installer GLPI med et-klik-installation.
Open source IT-aktivstyring og helpdesk-platform til sporing af infrastruktur og håndtering af supportbilletter.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med GLPI
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) er en omfattende open source IT-servicestyringsplatform, der kombinerer aktivbeholdning, helpdesk-billettering, softwarelicenssporing og ændringsstyring i en enkelt webapplikation. Den understøtter over 70 sprog og et plugin-økosystem med mere end 150 udvidelser, der tilpasser sig IT-drift af enhver størrelse.
Selv-hosting af GLPI på din VPS fjerner licensomkostninger pr. bruger og holder følsomme IT-infrastrukturdata under organisatorisk kontrol. Denne implementering inkluderer MariaDB til pålidelig lagring. Efter implementering skal du gennemføre installationsguiden i din browser ved hjælp af databaseoplysningerne, der vises under implementeringsprocessen.
Vigtige funktioner i GLPI
IT-aktivbeholdning
Spor servere, arbejdsstationer, mobile enheder, netværksudstyr og softwarelicenser i en centraliseret oversigt med automatisk registrering.
Helpdeskbilletsystem
Administrer brugeranmodninger, hændelser og ændringsanmodninger med tilpasselige arbejdsgange, SLA-sporing og e-mailnotifikationer.
Softwarelicensstyring
Overvåg licensforbrug, spor overholdelse, og optimer softwareomkostninger i hele din organisation.
Vidensbase
Dokumenter løsninger og opret selvbetjeningsressourcer, så brugere kan løse almindelige problemer uden at oprette sager.
Pluginmarkedsplads
Udvid GLPI med 150+ fællesskabsplugins, der dækker integrationer, rapportering og specialiserede ITSM-arbejdsgange.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre GLPI
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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