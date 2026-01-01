GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) er en omfattende open source IT-servicestyringsplatform, der kombinerer aktivbeholdning, helpdesk-billettering, softwarelicenssporing og ændringsstyring i en enkelt webapplikation. Den understøtter over 70 sprog og et plugin-økosystem med mere end 150 udvidelser, der tilpasser sig IT-drift af enhver størrelse.

Selv-hosting af GLPI på din VPS fjerner licensomkostninger pr. bruger og holder følsomme IT-infrastrukturdata under organisatorisk kontrol. Denne implementering inkluderer MariaDB til pålidelig lagring. Efter implementering skal du gennemføre installationsguiden i din browser ved hjælp af databaseoplysningerne, der vises under implementeringsprocessen.