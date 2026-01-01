Pinchflat er en selvhostet YouTube-indholdsstyring bygget på yt-dlp, der automatiserer download og organisering af videoer fra kanaler og afspilningslister. Opsæt en regel én gang — Pinchflat tjekker periodisk for nyt indhold og downloader det automatisk, med førsteklasses understøttelse af Plex-, Jellyfin- og Kodi-biblioteker, så dit mediecenter forbliver opdateret uden manuelt arbejde.

At køre Pinchflat på din VPS holder downloads kørende 24/7 uden at optage din hjemmebåndbredde eller computer. SponsorBlock-integration springer sponsorerede segmenter over, RSS-feed-generering omdanner kanaler til podcast-feeds, og valgfri autosletning administrerer lagerplads automatisk, efterhånden som dit bibliotek vokser.