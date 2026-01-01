Implementer Pinchflat med enkeltklikinstallation.
Selvhostet YouTube medieadministrator, der automatisk downloader nye videoer fra dine yndlingskanaler og afspilningslister med nul manuel indsats.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Pinchflat
Pinchflat er en selvhostet YouTube-indholdsstyring bygget på yt-dlp, der automatiserer download og organisering af videoer fra kanaler og afspilningslister. Opsæt en regel én gang — Pinchflat tjekker periodisk for nyt indhold og downloader det automatisk, med førsteklasses understøttelse af Plex-, Jellyfin- og Kodi-biblioteker, så dit mediecenter forbliver opdateret uden manuelt arbejde.
At køre Pinchflat på din VPS holder downloads kørende 24/7 uden at optage din hjemmebåndbredde eller computer. SponsorBlock-integration springer sponsorerede segmenter over, RSS-feed-generering omdanner kanaler til podcast-feeds, og valgfri autosletning administrerer lagerplads automatisk, efterhånden som dit bibliotek vokser.
Vigtige funktioner i Pinchflat
Automatiske kanaldownloads
Indstil regler for kanaler eller afspilningslister, og Pinchflat kontrollerer periodisk for nye uploads og downloader dem automatisk uden manuel udløsning.
Mediecenterintegration
Førsteklasses support til Plex, Jellyfin og Kodi med et kraftfuldt navnesystem, der organiserer filer præcis som din medieserver forventer.
SponsorBlock Kundeservice
Springer automatisk over eller klipper sponsorerede segmenter, introer og outroer fra downloadede videoer ved hjælp af fællesskabsbaserede SponsorBlock-data.
RSS-feedgenerering
Konverterer YouTube-kanaler og afspilningslister til RSS-feeds, så du kan følge videoskabere i enhver podcast- eller feedlæser-app.
Smart Lagerstyring
Konfigurer autosletning af ældre indhold efter alder eller antal for at holde diskbrugen under kontrol, efterhånden som dit arkiv vokser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Pinchflat
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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