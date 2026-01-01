Vitess er et open source-databaseklyngesystem, der er bygget til at skalere MySQL horisontalt. Oprindeligt udviklet af YouTube til at håndtere milliarder af forespørgsler om dagen, tilbyder det automatiseret sharding, intelligent forespørgselsrouting og forbindelsespulje oven på standard MySQL-instanser uden at kræve ændringer på applikationsniveau.

Selv-hosting af Vitess på en VPS giver dig YouTube-kvalitets databaseskaleringsinfrastruktur til applikationer med høj trafik. Det håndterer forbindelsesmultipleksing for at reducere databasebelastningen, understøtter online skemaændringer uden nedetid og tilbyder en samlet forespørgselsgrænseflade på tværs af flere shards, der fremstår som en enkelt database for din applikation.