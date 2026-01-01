Udrul Vitess med enkeltklikinstallation.
Databaseklyngesystem til horisontal MySQL-skalering med automatisk sharding, forbindelsespulje og forespørgselsrouting.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Vitess
Vitess er et open source-databaseklyngesystem, der er bygget til at skalere MySQL horisontalt. Oprindeligt udviklet af YouTube til at håndtere milliarder af forespørgsler om dagen, tilbyder det automatiseret sharding, intelligent forespørgselsrouting og forbindelsespulje oven på standard MySQL-instanser uden at kræve ændringer på applikationsniveau.
Selv-hosting af Vitess på en VPS giver dig YouTube-kvalitets databaseskaleringsinfrastruktur til applikationer med høj trafik. Det håndterer forbindelsesmultipleksing for at reducere databasebelastningen, understøtter online skemaændringer uden nedetid og tilbyder en samlet forespørgselsgrænseflade på tværs af flere shards, der fremstår som en enkelt database for din applikation.
Vigtige funktioner i Vitess
Horisontalsharding
Distribuer automatisk data på tværs af flere MySQL-instanser for at skalere skrivekapaciteten ud over, hvad en enkeltserver kan håndtere.
Forbindelsespulje
Vitess multiplekser tusindvis af applikationsforbindelser til en lille pulje af MySQL-forbindelser, hvilket drastisk reducerer databaseserverbelastningen.
Online schemaændringer
Ændre tabelskemaer på store datasæt uden låsning eller nedetid ved hjælp af Vitess' administrerede online DDL-udførelse.
Forespørgselsrouting
Forespørgsler dirigeres automatisk til den korrekte shard baseret på sharding-nøglen, transparent for applikationslaget.
MySQL-kompatibel
Applikationer forbinder til Vitess ved hjælp af standard MySQL-drivere og -protokoller, uden at der kræves kodeændringer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Vitess
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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