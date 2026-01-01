LibreChat er et selvhostet ChatGPT-alternativ med over 15.000 GitHub-stjerner, der giver dig en enkelt, poleret grænseflade til interaktion med flere AI-udbydere. Den understøtter OpenAI GPT-modeller, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI og lokalt hostede modeller via Ollama — alt fra én enkelt implementering, uden at skulle skifte mellem forskellige leverandør-dashboards.

Denne skabelon samler den komplette LibreChat-stak: MongoDB til lagring af samtaler, MeiliSearch til fuldtekstsøgning i chathistorik og en PostgreSQL-vektordatabase til RAG-dokumentforespørgsler. At køre den på din egen VPS holder følsomme samtaler på din infrastruktur, samtidig med at det giver dig fuld kontrol over API-nøgler, brugeradgang og omkostningsstyring.