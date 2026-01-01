Udrul LibreChat med étkliksinstallation
Open source AI-chatplatform, der tilbyder en samlet grænseflade til OpenAI, Anthropic, Google Gemini og lokale modeller.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med LibreChat
LibreChat er et selvhostet ChatGPT-alternativ med over 15.000 GitHub-stjerner, der giver dig en enkelt, poleret grænseflade til interaktion med flere AI-udbydere. Den understøtter OpenAI GPT-modeller, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI og lokalt hostede modeller via Ollama — alt fra én enkelt implementering, uden at skulle skifte mellem forskellige leverandør-dashboards.
Denne skabelon samler den komplette LibreChat-stak: MongoDB til lagring af samtaler, MeiliSearch til fuldtekstsøgning i chathistorik og en PostgreSQL-vektordatabase til RAG-dokumentforespørgsler. At køre den på din egen VPS holder følsomme samtaler på din infrastruktur, samtidig med at det giver dig fuld kontrol over API-nøgler, brugeradgang og omkostningsstyring.
Vigtige funktioner i LibreChat
Adgang til AI fra flere udbydere
Forbind OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI og lokale Ollama-modeller, og skift mellem dem i en enkelt chatsession.
RAG Dokumentforespørgsler
Upload dokumenter, og forespørg dem med enhver tilsluttet AI-model ved hjælp af den indbyggede pgvector-drevne hentningspipeline.
Samtalesøg
Find tidligere chats med det samme med fuldtekstsøgning drevet af MeiliSearch på tværs af hele din samtalelogg.
Brugeradministration
Registrer flere brugere med e-mail/adgangskode-login, administrer API-nøgleadgang centralt, og spor tokenforbrug pr. bruger.
Fuldstændig Privatliv
Alle AI-samtaler og uploadede dokumenter forbliver på din VPS – ingen tredjepartsdataindsamling ud over de AI-udbyder-API'er, du vælger.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre LibreChat
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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