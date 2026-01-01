Implementer SearXNG med enkeltklikinstallation.
Privatlivsvenlig metasøgemaskine, der samler resultater fra dusinvis af kilder uden at gemme søgninger eller spore brugere.
Vælg en VPS-pakke til SearXNG
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med SearXNG
SearXNG er en privatlivsfokuseret metasøgemaskine, der forespørger Google, Bing, DuckDuckGo og snesevis af andre søgeudbydere samtidigt, og returnerer aggregerede resultater uden at opbygge en brugerprofil eller gemme søgehistorik. I modsætning til kommercielle søgemaskiner, der tjener penge på forespørgsler gennem profilering og annoncemålretning, leverer SearXNG ufiltreret adgang til nettets information.
Selvhosting betyder, at dine søgninger passerer gennem infrastruktur, du kontrollerer, snarere end offentlige instanser drevet af ukendte parter. Du bestemmer, hvilke søgeudbydere der inkluderes, hvordan resultater filtreres, og hvem der kan få adgang til din instans — uden at skulle stole på delte fællesskabsservere, der kan opleve nedetid eller hastighedsbegrænsning.
Vigtige funktioner i SearXNG
Ingen forespørgselslogning
Søgninger gemmes aldrig eller knyttes til din identitet, hvilket eliminerer den profilering og adfærdstracking, der er iboende i kommercielle søgemaskiner.
Multikildeaggregering
Forespørger snesevis af søgemaskiner samtidig, hvilket reducerer resultatbias og giver bredere dækning end nogen enkelt udbyder.
Konfigurerbare motorer
Vælg præcis hvilke søgeudbydere der skal inkluderes eller ekskluderes, og tilpas resultatmikset til dine forskningsbehov og privatlivspræferencer.
Kategorisøgning
Dedikerede søgekategorier til web, billeder, video, nyheder og specialiserede kilder holder resultaterne relevante for den type indhold, du har brug for.
Ingen cookies eller sporing
Fungerer uden cookies eller sporingsscripts, hvilket gør det velegnet til privatlivsfølsom forskning og brug i begrænsede miljøer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre SearXNG
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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