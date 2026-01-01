SearXNG er en privatlivsfokuseret metasøgemaskine, der forespørger Google, Bing, DuckDuckGo og snesevis af andre søgeudbydere samtidigt, og returnerer aggregerede resultater uden at opbygge en brugerprofil eller gemme søgehistorik. I modsætning til kommercielle søgemaskiner, der tjener penge på forespørgsler gennem profilering og annoncemålretning, leverer SearXNG ufiltreret adgang til nettets information.

Selvhosting betyder, at dine søgninger passerer gennem infrastruktur, du kontrollerer, snarere end offentlige instanser drevet af ukendte parter. Du bestemmer, hvilke søgeudbydere der inkluderes, hvordan resultater filtreres, og hvem der kan få adgang til din instans — uden at skulle stole på delte fællesskabsservere, der kan opleve nedetid eller hastighedsbegrænsning.