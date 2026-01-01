Neko er en selvhostet virtuel browser, der streamer en live browsersession over WebRTC, så flere brugere kan se og styre den samtidigt. Oprindeligt bygget til fælles visninger, er den vokset til en alsidig fjernbrowserplatform, der understøtter Firefox, Chromium og andre motorer med vedvarende profilopbevaring.

At selvhoste Neko på din egen VPS giver dig kontrol over, hvem der kan få adgang til sessionen, holder din hjemme-IP privat og giver den uploadbåndbredde, der er nødvendig for at streame problemfrit til hver tilsluttet seer uden at skulle stole på tredjeparts skærmdelingsservices.