Udrul Neko med enkeltklikinstallation.
Selvhostet virtuel browser, der streamer en delt session til flere brugere i realtid via WebRTC.
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Hvad du kan bygge med Neko
Neko er en selvhostet virtuel browser, der streamer en live browsersession over WebRTC, så flere brugere kan se og styre den samtidigt. Oprindeligt bygget til fælles visninger, er den vokset til en alsidig fjernbrowserplatform, der understøtter Firefox, Chromium og andre motorer med vedvarende profilopbevaring.
At selvhoste Neko på din egen VPS giver dig kontrol over, hvem der kan få adgang til sessionen, holder din hjemme-IP privat og giver den uploadbåndbredde, der er nødvendig for at streame problemfrit til hver tilsluttet seer uden at skulle stole på tredjeparts skærmdelingsservices.
Vigtige funktioner i Neko
Realtids WebRTC-streaming
Streaming med ultralav latenstid får fjernbrowserinteraktion til at føles lige så responsiv som lokal browsing, selv for flere samtidige seere.
Multibrugerkontrol
Flere brugere kan dele markørkontrol og tastaturinput i den samme session, med visuelle indikatorer der viser hver deltagers markørposition.
Rollebaseret adgang
Administrator- og medlemsroller giver dig mulighed for at tildele eller tilbagekalde kontrol løbende, hvilket holder følsomme handlinger beskyttet, samtidig med at det tillader samarbejdsbaseret browsing.
Vedvarende browserprofil
Browserindstillinger, bogmærker og sessionsdata gemmes i en navngivet volumen, så din virtuelle browser fortsætter præcis, hvor den slap efter genstart.
Fleksible browsermotorer
Vælg mellem Firefox, Chromium, ungoogled-chromium og andre varianter for at matche dine krav til privatliv, kompatibilitet eller funktioner.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Neko
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
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Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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