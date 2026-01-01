TeslaMate er en open source-datalogger til Tesla-ejere, der forbinder til Tesla API'en, løbende indsamler din bils telemetri og gemmer hver køretur, opladning, softwareopdatering og tomgangshændelse i en PostgreSQL-database. Bygget op omkring en ren Phoenix-webapp og en dedikeret Grafana-instans med to dusin forudbyggede dashboards, giver den dig historisk indsigt i effektivitet, batteriforringelse, opladningsomkostninger og kørselsvaner, som Tesla-appen ikke afslører.

Selv-hosting af TeslaMate på din VPS holder hver kilometer kørselsdata privat – ingen tredjepartsanalyseservice indsamler dine tursteder, opladningshistorik eller vågnemønstre. Den medfølgende PostgreSQL, Grafana og MQTT-broker kører udelukkende på din VPS, og du logger ind på TeslaMate én gang med din Tesla-konto for at begynde at indsamle data.