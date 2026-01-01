Installer TeslaMate med enkeltklikinstallation.
Selvhostet datalogger til din Tesla, der registrerer hver køretur, opladning og turstatistik med flotte Grafana-dashboards.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med TeslaMate
TeslaMate er en open source-datalogger til Tesla-ejere, der forbinder til Tesla API'en, løbende indsamler din bils telemetri og gemmer hver køretur, opladning, softwareopdatering og tomgangshændelse i en PostgreSQL-database. Bygget op omkring en ren Phoenix-webapp og en dedikeret Grafana-instans med to dusin forudbyggede dashboards, giver den dig historisk indsigt i effektivitet, batteriforringelse, opladningsomkostninger og kørselsvaner, som Tesla-appen ikke afslører.
Selv-hosting af TeslaMate på din VPS holder hver kilometer kørselsdata privat – ingen tredjepartsanalyseservice indsamler dine tursteder, opladningshistorik eller vågnemønstre. Den medfølgende PostgreSQL, Grafana og MQTT-broker kører udelukkende på din VPS, og du logger ind på TeslaMate én gang med din Tesla-konto for at begynde at indsamle data.
Vigtige funktioner i TeslaMate
Logning af drift og opladning
Kontinuerlig polling registrerer hver køretur, opladningssession, softwareopdatering og parkeret begivenhed med præcise start- og sluttidspunkter og placeringer.
Færdigbyggede Grafana kontrolpaneler
To dusin dashboards visualiserer effektivitet, rækkevidde, opladningsomkostninger, dækslid og batterinedbrydning som standard – ingen Grafana-opsætning påkrævet.
Rejse- og adresseopløsning
Omvendt geokodning omdanner rå GPS-koordinater til navngivne adresser, så turhistorikken viser dig faktiske stednavne, ikke koordinater.
Batterisundhedssporing
Langtidsbatterinedbrydningsgrafer og forventet kapacitetstab hjælper dig med at træffe informerede beslutninger vedrørende udskiftning eller garantikrav.
Opladningsomkostningsrapporter
Konfigurer takster pr. lokation for at beregne nøjagtige opladningsomkostninger pr. session, månedlige regningsestimater og besparelser i forhold til benzin.
MQTT-integration
Live bilstatus publiceret via MQTT integreres med Home Assistant, openHAB eller enhver hjemmeautomatiseringsplatform, der taler MQTT.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre TeslaMate
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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