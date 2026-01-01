FusionAuth er en identitets- og adgangsstyringsplatform for kunder, bygget specifikt til udviklere — et selvhostet alternativ til Auth0, Okta og Cognito, der tilbyder OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, sociale logins, multifaktorautentificering, adgangskodefrit login og en omfattende REST API. Oprindeligt bygget af Inversoft til forbrugsapps med høj trafik, skalerer den fra en enkeltlejer til millioner af brugere på den samme implementering.

Selvhosting af FusionAuth på din VPS holder hver brugerkonto, adgangskode-hash, OAuth-token og revisionslog inden for din egen infrastruktur i stedet for at være afhængig af en tredjepartsidentitetsudbyder, der kunne ændre priser eller vilkår. Community Edition er helt gratis og inkluderer kernefunktionerne for autentificering og autorisation, der bruges i de fleste produktionsimplementeringer.