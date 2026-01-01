Implementer FusionAuth med enkeltklikinstallation.
Selvhostet platform til kundeidentitet og adgangsstyring med OAuth, SAML, socialt login, MFA og et udviklerfokuseret API.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med FusionAuth
FusionAuth er en identitets- og adgangsstyringsplatform for kunder, bygget specifikt til udviklere — et selvhostet alternativ til Auth0, Okta og Cognito, der tilbyder OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, sociale logins, multifaktorautentificering, adgangskodefrit login og en omfattende REST API. Oprindeligt bygget af Inversoft til forbrugsapps med høj trafik, skalerer den fra en enkeltlejer til millioner af brugere på den samme implementering.
Selvhosting af FusionAuth på din VPS holder hver brugerkonto, adgangskode-hash, OAuth-token og revisionslog inden for din egen infrastruktur i stedet for at være afhængig af en tredjepartsidentitetsudbyder, der kunne ændre priser eller vilkår. Community Edition er helt gratis og inkluderer kernefunktionerne for autentificering og autorisation, der bruges i de fleste produktionsimplementeringer.
Vigtige funktioner i FusionAuth
OAuth, OIDC og SAML
Fuld OAuth 2.0-, OpenID Connect- og SAML 2.0-server med autorisationskode-, PKCE-, enheds- og klientlegitimationsoplysninger-tildelingsflows, der er klar til brug.
Social og virksomhedslogin
Indbygget socialt login til Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn og Twitter samt generisk OIDC- og SAML-føderation til virksomhedskunder.
Multifaktorautentifikation
TOTP-autentificeringsapps, SMS, e-mail og FIDO2 WebAuthn-adgangsnøgler med adaptive politikker, der justeres baseret på risikosignaler.
Multitenant fra grunden
Isoler brugere, applikationer og konfigurationer i separate lejere til SaaS multi-tenancy, bureauklientadskillelse eller B2B partnerkonti.
Temabare loginsider
Tilpas de hostede login-, tilmeldings- og kontostyringssider med dine brandfarver, logoer og tekst via en Mustache-skabeloneditor.
REST API for alt
Alle handlinger i admin-brugerfladen er også tilgængelige via en dokumenteret REST API og dedikerede klientbiblioteker til Java, Node, Python, Go og mere.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre FusionAuth
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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