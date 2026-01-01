Udrul Twingate Connector med et-klik-installation.
Zero trust netværksadgangsforbinder, der sikrer adgang til private ressourcer uden at eksponere porte eller administrere VPN'er.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Twingate Connector
Twingate Connector er den lokale komponent i Twingates zero trust network access (ZTNA)-platform. Den kører på din VPS og etablerer udgående-kun krypterede tunneler til Twingates cloud-relæ — ingen indgående firewallregler, ingen åbne porte og ingen VPN-klientkonfiguration er påkrævet for dit team.
Selv-hosting af connectoren på en VPS placerer den tæt på dine private ressourcer, hvilket muliggør identitetsbaseret adgangskontrol på ressourceniveau. Kun autentificerede og autoriserede brugere på godkendte enheder kan nå beskyttede tjenester, hvilket erstatter traditionel VPN-spredning med adgangspolitikker pr. applikation.
Vigtige funktioner i Twingate Connector
Ingen åbne indgående porte
Connectoren bruger kun udgående forbindelser, så din VPS aldrig behøver indgående firewallregler, der blotlægger din netværksperimeter.
Identitetsbaseret adgang
Adgangsbeslutninger håndhæves pr. ressource og pr. bruger, hvilket erstatter bred VPN-adgang på netværksniveau med finkornede politikker.
Enhedstillid
Kræv enhedssundhedstjek, før adgang gives, hvilket sikrer, at kun administrerede og kompatible enheder kan få adgang til beskyttede ressourcer.
Enkel implementering
Implementer på få minutter med blot et netværksnavn og en adgangstoken – ingen kompleks VPN-serverkonfiguration eller PKI-administration.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Twingate Connector
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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