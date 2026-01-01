Twingate Connector er den lokale komponent i Twingates zero trust network access (ZTNA)-platform. Den kører på din VPS og etablerer udgående-kun krypterede tunneler til Twingates cloud-relæ — ingen indgående firewallregler, ingen åbne porte og ingen VPN-klientkonfiguration er påkrævet for dit team.

Selv-hosting af connectoren på en VPS placerer den tæt på dine private ressourcer, hvilket muliggør identitetsbaseret adgangskontrol på ressourceniveau. Kun autentificerede og autoriserede brugere på godkendte enheder kan nå beskyttede tjenester, hvilket erstatter traditionel VPN-spredning med adgangspolitikker pr. applikation.