Miniflux er en minimalistisk RSS-feedlæser med en klar filosofi: at træde til side og lade dig læse. Bygget i Go og understøttet af PostgreSQL, håndterer den RSS-, Atom-, RDF- og JSON-feeds via en ren, tastaturdrevet grænseflade uden unødvendig oppustethed eller kompleksitet. Med over 7.000 GitHub-stjerner har den opnået en loyal følgerskare blandt udviklere og privatlivsbevidste brugere, der ønsker hastighed uden rod.

Selv-hosting af Miniflux holder din abonnementsliste og dine læsevaner helt private. Der er ingen tredjeparts-trackere, ingen adfærdsprofilering og ingen tjeneste, der kan lukkes ned eller kræve betaling. Du ejer dine feeds, dine artikler og din læsehistorik.