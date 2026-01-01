Installer Miniflux med et-klik installation
Minimalistisk open source RSS-læser bygget i Go til hurtig, distraktionsfri feedforbrug.
Vælg en VPS-pakke til Miniflux
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Miniflux
Miniflux er en minimalistisk RSS-feedlæser med en klar filosofi: at træde til side og lade dig læse. Bygget i Go og understøttet af PostgreSQL, håndterer den RSS-, Atom-, RDF- og JSON-feeds via en ren, tastaturdrevet grænseflade uden unødvendig oppustethed eller kompleksitet. Med over 7.000 GitHub-stjerner har den opnået en loyal følgerskare blandt udviklere og privatlivsbevidste brugere, der ønsker hastighed uden rod.
Selv-hosting af Miniflux holder din abonnementsliste og dine læsevaner helt private. Der er ingen tredjeparts-trackere, ingen adfærdsprofilering og ingen tjeneste, der kan lukkes ned eller kræve betaling. Du ejer dine feeds, dine artikler og din læsehistorik.
Vigtige funktioner i Miniflux
Fuldtekstskrabning
Henter komplette artikler fra feeds, der kun udgiver resuméer, så du altid læser det fulde indhold uden at forlade grænsefladen.
Tastaturnavigation
Omfattende tastaturgenveje lader dig bevæge dig gennem feeds, markere artikler som læst og åbne links uden at røre musen.
Læs senere-integrationer
Sender artikler til Pocket, Wallabag, Instapaper og Pinboard med en enkelt handling til senere offlinelæsning.
Tredjepartsklient-API
Fever- og Google Reader-kompatible API'er lader populære mobilapps som Reeder og NetNewsWire oprette forbindelse til din selvhostede instans.
Multibrugersupport
Hver bruger får sin egen uafhængige feedliste, læsestatus og indstillinger på en enkelt delt serverinstans.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Miniflux
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.