NocoBase er en skalerbarheds-først open source no-code/low-code-platform, der kombinerer en visuel grænseflade med en plugin-baseret arkitektur, så både citizen developers og ingeniører kan samarbejde effektivt. Dens datamodelleringsmotor, træk-og-slip UI-bygger og workflow-automatiseringsværktøjer dækker alt fra simple CRUD-apps til komplekse multi-tenant-forretningsapplikationer.

Selv-hosting af NocoBase på din VPS fjerner brugerbaseret prissætning, holder følsomme forretningsdata på din egen infrastruktur og giver udviklingsteams frihed til at installere brugerdefinerede plugins og integrere med interne systemer uden leverandørbegrænsninger.