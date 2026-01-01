Installer NocoBase med et-klik-installation
Udvidelsesbar open source no-code-platform til at bygge interne værktøjer og forretningsapplikationer med en plugin-baseret arkitektur.
Vælg en VPS-pakke til NocoBase
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med NocoBase
NocoBase er en skalerbarheds-først open source no-code/low-code-platform, der kombinerer en visuel grænseflade med en plugin-baseret arkitektur, så både citizen developers og ingeniører kan samarbejde effektivt. Dens datamodelleringsmotor, træk-og-slip UI-bygger og workflow-automatiseringsværktøjer dækker alt fra simple CRUD-apps til komplekse multi-tenant-forretningsapplikationer.
Selv-hosting af NocoBase på din VPS fjerner brugerbaseret prissætning, holder følsomme forretningsdata på din egen infrastruktur og giver udviklingsteams frihed til at installere brugerdefinerede plugins og integrere med interne systemer uden leverandørbegrænsninger.
Vigtige funktioner i NocoBase
Visuel datamodellering
Definer tabeller, felter og komplekse relationer via en visuel grænseflade, med understøttelse af alle almindelige felttyper herunder vedhæftninger, formler og opslag.
Træk-og-slip UI-bygger
Design responsive applikationsgrænseflader ved at arrangere blokke og komponenter på et lærred, uden at der kræves front-end-kode til standardlayouts.
Plugin-baseret arkitektur
Udvid platformen med fællesskabs- eller brugerdefinerede plugins til nye felttyper, handlinger og integrationer uden at ændre kerneapplikationen.
Arbejdsgangsautomatisering
Byg betingede forretningsprocesser og godkendelsesflows visuelt, der udløser handlinger ved dataændringer uden at skrive backend-logik fra bunden.
Rollebaserede tilladelser
Styr adgang til data og brugerfladeelementer på rolleniveau, med understøttelse af multi-tenancy og isolering på afdelingsniveau inden for en enkelt installation.
Automatisk genererede API'er
Hver datamodel udstiller automatisk REST API-slutpunkter, hvilket muliggør integration med eksterne systemer og tilpassede frontends uden yderligere udvikling.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre NocoBase
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.