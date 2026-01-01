Implementer Beszel Agent med enkeltklikinstallation
Letvægtsovervågningsagent, der indsamler server- og containerdata til din Beszel hub.
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Hvad du kan bygge med Beszel Agent
Beszel Agent er dataindsamlingskomponenten i Beszel-overvågningsplatformen. Installeret på hver server, du ønsker at overvåge, indsamler den kontinuerligt CPU-, hukommelses-, disk- og netværksmålinger sammen med Docker-containerstatistikker, og videresender dem derefter sikkert til en central Beszel-hub til aggregering og alarmering.
Agenten er bevidst minimal – den forbruger ubetydelige ressourcer, samtidig med at den giver omfattende indsigt i systemets sundhedstilstand. Kommunikation med hubben er sikret via token-autentificering, og Docker-socketadgang giver den fuld indsigt på containerniveau uden at kræve forhøjede værtsprivilegier ud over den pågældende socket-montering.
Vigtige funktioner i Beszel Agent
Realtidssystemmålinger
Overvåger løbende CPU-, hukommelses-, disk- og netværksforbrug, så din Beszel hub altid har et opdateret billede af serverens tilstand.
Overvågning på containerniveau
Læser fra Docker-socket'en for at rapportere ressourceforbrug pr. container, hvilket hjælper dig med at identificere, hvilke arbejdsbelastninger der skaber belastning.
Minimalt ressourcefodaftryk
Designet til at køre stille i baggrunden uden målbar indvirkning på applikationsydeevne eller tilgængelige systemressourcer.
Sikker Hubkommunikation
Token-godkendte forbindelser til Beszel-hubben forhindrer uautoriseret metrikindtagelse og holder dine overvågningsdata private.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Beszel Agent
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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