Beszel Agent er dataindsamlingskomponenten i Beszel-overvågningsplatformen. Installeret på hver server, du ønsker at overvåge, indsamler den kontinuerligt CPU-, hukommelses-, disk- og netværksmålinger sammen med Docker-containerstatistikker, og videresender dem derefter sikkert til en central Beszel-hub til aggregering og alarmering.

Agenten er bevidst minimal – den forbruger ubetydelige ressourcer, samtidig med at den giver omfattende indsigt i systemets sundhedstilstand. Kommunikation med hubben er sikret via token-autentificering, og Docker-socketadgang giver den fuld indsigt på containerniveau uden at kræve forhøjede værtsprivilegier ud over den pågældende socket-montering.