Logseq er en privatlivsfokuseret open source-platform til vidensstyring og disposition — blokbaserede noter, tovejsforbindelser, daglige journaler, grafbaserede noterelationer og en forespørgselsbar vidensbase, alt sammen skrevet i Markdown- eller Org-mode-filer på disk. Logseq Web App er en statisk SPA, der kører udelukkende i din browser; denne skabelon selv-hoster den, så den JavaScript, der driver dine noter, kommer fra infrastruktur, du kontrollerer, snarere end en tredjepart.

Noter gemmes lokalt i din browser via File System Access API'en, hvilket betyder, at dataene aldrig rører serveren, der hoster SPA'en — perfekt til "Jeg stoler på mit eget CDN"-arbejdsgange, hvor brugeren ønsker Logseq UI'en, men ikke ønsker at være afhængig af logseq.com eller nogen cloud-synkroniseringsudbyder. Par implementeringen med Logseq desktop-appen, git sync eller iCloud/OneDrive-mappesynkronisering for adgang på tværs af enheder til de samme notefiler.