Installer Kapowarr med et-klik-installation.
Selvhostet tegneseriebiblioteksadministrator, der automatisk downloader, organiserer og administrerer din digitale tegneseriesamling.
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Hvad du kan bygge med Kapowarr
Kapowarr er en selvhostet tegneseriebiblioteksadministrator bygget til arr-økosystemet, designet til at automatisere download, omdøbning og organisering af digitale tegneseriehæfter, bind og grafiske romaner. Ligesom Sonarr til tv-serier eller Radarr til film, lader Kapowarr dig tilføje titler, du vil følge, og søger derefter automatisk efter og downloader nye udgivelser, når de bliver tilgængelige fra en række understøttede kilder.
Applikationen kan importere eksisterende tegneseriebiblioteker, konvertere filformater og organisere filer i henhold til tilpasselige navngivningsskemaer. At køre Kapowarr på en VPS holder dit bibliotek tilgængeligt overalt, samtidig med at det automatiserer det vedligeholdelsesarbejde, der ellers ville kræve løbende manuel indsats.
Vigtige funktioner i Kapowarr
Automatiserede problemdownloads
Tilføj bind, du vil følge, og Kapowarr søger automatisk efter og downloader nye udgivelser, når de udkommer.
Biblioteksimport og organisering
Importer et eksisterende tegneseriebibliotek, og lad Kapowarr omdøbe, flytte og organisere filer i henhold til dit foretrukne navngivningsskema.
Multikildedownload
Download fra DDL-links, Pixeldrain, Mega og mange andre kilder med konfigurerbare kvalitets- og formatpræferencer.
Formatkonvertering
Udpak og konverter automatisk downloadede arkivfiler til dit foretrukne tegneserieformat under importprocessen.
Manuel og autosøgning
Brug overvåget et-klikssøgning til automatisk at hente hele bind, eller gennemse og vælg specifikke udgivelser med manuel søgning.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Kapowarr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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