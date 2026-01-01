Kapowarr er en selvhostet tegneseriebiblioteksadministrator bygget til arr-økosystemet, designet til at automatisere download, omdøbning og organisering af digitale tegneseriehæfter, bind og grafiske romaner. Ligesom Sonarr til tv-serier eller Radarr til film, lader Kapowarr dig tilføje titler, du vil følge, og søger derefter automatisk efter og downloader nye udgivelser, når de bliver tilgængelige fra en række understøttede kilder.

Applikationen kan importere eksisterende tegneseriebiblioteker, konvertere filformater og organisere filer i henhold til tilpasselige navngivningsskemaer. At køre Kapowarr på en VPS holder dit bibliotek tilgængeligt overalt, samtidig med at det automatiserer det vedligeholdelsesarbejde, der ellers ville kræve løbende manuel indsats.