Op til 70% rabat på Cal.com

Deploy Cal.com in one click installation.

Open-source scheduling platform for booking meetings with calendar sync, payments, and full data ownership.

Start din applikation med det samme
Gratis automatiske ugentlige sikkerhedskopier
AI-administreret VPS
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
30 dages garanteret returret
Deploy Cal.com in one click installation.

Vælg en VPS-pakke til Cal.com

69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Cal.com

Cal.com is the open-source alternative to Calendly, giving individuals and businesses complete control over their scheduling infrastructure. With calendar integrations across Google, Outlook, and Apple, built-in video conferencing, Stripe payment processing, and white-label customization, it covers the full range of professional booking needs in one platform.

Self-hosting Cal.com on your VPS eliminates per-user subscription costs, keeps sensitive scheduling and client data under your control, and gives you the freedom to customize booking pages, workflows, and integrations without platform restrictions.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Cal.com

Calendar Sync

Connects with Google Calendar, Outlook, and Apple Calendar to prevent double-booking across all your accounts automatically.

Payment Collection

Accept fees during the booking process through native Stripe integration, removing the need for separate invoicing tools.

White-Label Booking Pages

Fully branded booking pages embed directly on your website so clients never leave your domain during the scheduling experience.

Team Scheduling

Round-robin distribution and collective availability make it easy to route meetings to the right team member automatically.

Workflow Automation

Webhooks, email reminders, and SMS notifications reduce no-shows and keep both parties informed without manual follow-up.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Cal.com

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀

Noel
Noel

Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.

Omkar
Omkar

Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.

Sylvain
Sylvain

Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.

Martin K
Martin K

Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.

30-dages tilfredshedsgaranti

Prøv det risikofrit med vores 30-dages tilfredshedsgaranti. Se vores refusionspolitik for yderligere oplysninger.

Kom i gang

Udforsk flere apps, du kan implementere

Apache Answer

Apache Answer

Open source Q og A-platform til teamvidendeling og fællesskabsopbygning

Vælg
Artalk

Artalk

Letvægts selvhostet kommentarsystem med Go-backend og indlejrbart JS-widget

Vælg
Baikal

Baikal

Selvhostet CalDAV- og CardDAV-server til kalendere og kontakter

Vælg
Se alle applikationer

Vi går op i dit privatliv

Denne hjemmeside anvender cookies, der er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt og for at få data om, hvordan du interagerer med den, samt til markedsføringsformål. Ved at acceptere godkender du brugen af cookies til annoncer, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i vores Cookie-politik.