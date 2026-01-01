Udrul Perplexica med enkeltklikinstallation
Privatlivsfokuseret AI-søgemaskine, der kombinerer internetviden med lokale LLM'er og leverer citerede svar uden at spore dine søgninger.
Vælg en VPS-pakke til Perplexica
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Perplexica
Perplexica er en open source AI-drevet svarmotor, der udelukkende kører på din egen hardware. Den søger på nettet og syntetiserer præcise svar med citerede kilder, og understøtter både lokale LLM'er via Ollama og cloud-udbydere som OpenAI, Claude og Groq — så du vælger den model, der passer til dine krav til privatliv og ydeevne.
Selv-hosting af Perplexica holder hver søgeforespørgsel privat på din server. I modsætning til cloud-baserede AI-søgeprodukter er der ingen brugssporing, ingen forespørgselslogning fra tredjeparter og ingen abonnementsgebyrer — kun hurtige, citerede svar under din fulde kontrol.
Vigtige funktioner i Perplexica
Citerede AI-svar
Hvert svar inkluderer kildelinks, så du kan verificere information og dykke dybere ned uden blindt at stole på AI-genereret indhold.
Lokal LLM-support
Forbind Ollama for at køre open source-modeller udelukkende på din hardware, uden at sende data til eksterne tjenester.
Multiudbyderfleksibilitet
Skift mellem OpenAI, Claude, Groq og andre cloud-udbydere fra en enkelt grænseflade for at balancere omkostninger og kapacitet.
Fuldstændig søgeprivatliv
Alle forespørgsler forbliver på din VPS – ingen søgehistorik deles med annoncenetværk eller analyseplatforme, der sporer din adfærd.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Perplexica
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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