Perplexica er en open source AI-drevet svarmotor, der udelukkende kører på din egen hardware. Den søger på nettet og syntetiserer præcise svar med citerede kilder, og understøtter både lokale LLM'er via Ollama og cloud-udbydere som OpenAI, Claude og Groq — så du vælger den model, der passer til dine krav til privatliv og ydeevne.

Selv-hosting af Perplexica holder hver søgeforespørgsel privat på din server. I modsætning til cloud-baserede AI-søgeprodukter er der ingen brugssporing, ingen forespørgselslogning fra tredjeparter og ingen abonnementsgebyrer — kun hurtige, citerede svar under din fulde kontrol.