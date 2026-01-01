Installer Navidrome med et-klik-installation.
Letvægts selvhostet musikstreamingserver, der afspiller din personlige samling hvor som helst via browser eller Subsonic-kompatible apps.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Navidrome
Navidrome er en let, hurtig musikstreamingserver, der giver dig Spotify-lignende adgang til din egen musiksamling fra enhver enhed. Den scanner automatisk dine musikmapper, udtrækker metadata og serverer MP3-, FLAC-, AAC-, OGG- og OPUS-filer via en moderne webgrænseflade og en Subsonic-kompatibel API, der understøttes af snesevis af mobilapps, herunder DSub, Symfonium og Feishin. Flerbrugersupport betyder, at hver lytter får sine egne afspilningslister, vurderinger og lyttestatistikker.
Selv-hosting af Navidrome betyder permanent adgang til hvert album, du ejer, uanset licensændringer eller nedlukninger af tjenester. Der er ingen abonnementsgebyrer, ingen lydkvalitetskomprimering og ingen adfærdsporing – kun din musik, streamet fra din egen infrastruktur i fuld kvalitet.
Vigtige funktioner i Navidrome
Subsonic API Kompatibel
Fungerer med snesevis af mobilapps på iOS og Android, så du kan vælge din foretrukne afspiller uden at være låst til en proprietær klient.
Multiformat support
Streamer MP3, FLAC, AAC, OGG og OPUS med on-the-fly transkodning for at tilpasse bitrate til langsommere forbindelser uden at miste kildekvalitet.
Autobiblioteksscanning
Scanner automatisk musikmapper efter en konfigurerbar tidsplan, udtrækker metadata og albumcover, så dit bibliotek forbliver opdateret, når du tilføjer filer.
Multibrugerlytning
Hver bruger får uafhængige afspilningslister, stjernebedømmelser og lyttehistorik på en delt server uden at forstyrre andre.
Last.fm Scrobbling
Sporer din lyttehistorik til Last.fm og ListenBrainz automatisk, og holder dine afspilninger og musikprofil opdateret.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Navidrome
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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