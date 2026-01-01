Navidrome er en let, hurtig musikstreamingserver, der giver dig Spotify-lignende adgang til din egen musiksamling fra enhver enhed. Den scanner automatisk dine musikmapper, udtrækker metadata og serverer MP3-, FLAC-, AAC-, OGG- og OPUS-filer via en moderne webgrænseflade og en Subsonic-kompatibel API, der understøttes af snesevis af mobilapps, herunder DSub, Symfonium og Feishin. Flerbrugersupport betyder, at hver lytter får sine egne afspilningslister, vurderinger og lyttestatistikker.

Selv-hosting af Navidrome betyder permanent adgang til hvert album, du ejer, uanset licensændringer eller nedlukninger af tjenester. Der er ingen abonnementsgebyrer, ingen lydkvalitetskomprimering og ingen adfærdsporing – kun din musik, streamet fra din egen infrastruktur i fuld kvalitet.