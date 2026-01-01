Installer OpenVPN Access Server med enkeltklikinstallation
SSL VPN-server i enterprise-kvalitet med en webadministrationskonsol, selvbetjeningsklientportal og understøttelse af alle større platforme.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med OpenVPN Access Server
OpenVPN Access Server er den kommercielle VPN-løsning, der er bygget oven på den gennemprøvede open source OpenVPN-protokol. Den tilføjer en kraftfuld webbaseret administrationsgrænseflade, automatiseret klientkonfiguration og multifaktorautentifikation for at gøre implementering af en sikker VPN tilgængelig for enhver organisation. To gratis samtidige forbindelser er inkluderet som standard, med licensering tilgængelig for større teams.
Selv-hosting af Access Server på din egen VPS giver dig en dedikeret statisk IP-adresse, fuld kontrol over krypteringsnøgler og adgangspolitikker samt ingen delt infrastruktur med andre organisationer. I modsætning til hostede VPN-tjenester passerer din trafik aldrig gennem en tredjepart – hvilket gør det til det rette valg for virksomheder med strenge sikkerheds- eller compliancekrav.
Vigtige funktioner i OpenVPN Access Server
Webadministrationskonsol
Konfigurer brugere, autentificering, netværk og avancerede VPN-indstillinger via en omfattende browserbaseret grænseflade uden at røre kommandolinjen.
Et-klik klientdownloads
Selvbetjeningsklientportalen lader brugere downloade prækonfigurerede VPN-klienter til Windows, macOS, Linux, iOS og Android med et enkelt klik.
Fleksibel godkendelse
Understøtter lokale konti, LDAP, RADIUS, SAML og PAM, så Access Server integreres med din eksisterende identitetsinfrastruktur uden dobbelt brugeradministration.
Granulær adgangskontrol
Netværkspolitikker pr. bruger og pr. gruppe giver dig mulighed for at begrænse, hvilke ressourcer hver bruger kan tilgå, hvilket håndhæver adgang med mindst mulige rettigheder på tværs af dit netværk.
Splittunneling
Rout kun specifik trafik gennem VPN'en, mens anden trafik bruger den lokale forbindelse direkte, hvilket balancerer sikkerhed med ydeevne for fjernarbejdere.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OpenVPN Access Server
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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