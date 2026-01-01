OpenVPN Access Server er den kommercielle VPN-løsning, der er bygget oven på den gennemprøvede open source OpenVPN-protokol. Den tilføjer en kraftfuld webbaseret administrationsgrænseflade, automatiseret klientkonfiguration og multifaktorautentifikation for at gøre implementering af en sikker VPN tilgængelig for enhver organisation. To gratis samtidige forbindelser er inkluderet som standard, med licensering tilgængelig for større teams.

Selv-hosting af Access Server på din egen VPS giver dig en dedikeret statisk IP-adresse, fuld kontrol over krypteringsnøgler og adgangspolitikker samt ingen delt infrastruktur med andre organisationer. I modsætning til hostede VPN-tjenester passerer din trafik aldrig gennem en tredjepart – hvilket gør det til det rette valg for virksomheder med strenge sikkerheds- eller compliancekrav.