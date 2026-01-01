Udrul WAHA med ét-klik-installation.
Selvhostet WhatsApp HTTP API, der lader dig sende og modtage beskeder via en simpel REST-grænseflade.
Vælg en VPS-pakke til WAHA
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med WAHA
WAHA (WhatsApp HTTP API) er en open source REST API-server, der indkapsler WhatsApp Web i en ren HTTP-grænseflade, så enhver applikation eller tjeneste kan sende beskeder, modtage hændelser og administrere sessioner uden browserafhængigheder eller tredjeparts cloud-omkostninger. Den understøtter flere engine-backends — denne skabelon bruger NOWEB-engine, som kommunikerer direkte via WebSocket uden at starte en browser, hvilket gør den letvægtig og effektiv med hensyn til VPS-ressourcer.
Selv-hosting af WAHA holder dine WhatsApp-sessionsdata, beskedindhold og webhook-integrationer under din fulde kontrol. Forbind dit CRM, din chatbot, helpdesk eller dit interne værktøj til WhatsApp på få minutter ved hjælp af standard HTTP-kald, med et indbygget web-dashboard og interaktivt Swagger UI inkluderet ud af æsken.
Vigtige funktioner i WAHA
REST API for WhatsApp
Send og modtag WhatsApp-beskeder, medier og begivenheder via et dokumenteret REST API, der er tilgængeligt fra ethvert sprog eller framework.
Indbygget webdashboard
Administrer sessioner, scan QR-koder, og overvåg aktivitet via en webbrugerflade uden at skrive kode.
Webhook-begivenhedsstreaming
Send indgående beskeder og statusopdateringer til dine egne endepunkter med konfigurerbare begivenhedsfiltre og brugerdefinerede headere.
Sessionvedholdenhed
Sessioner overlever automatisk containergenstarter – ingen QR-genscanning påkrævet efter en genstart eller opdatering.
Mediefilhåndtering
Send og modtag billeder, dokumenter, stemmenoter og videofiler med indbygget lokal lagring til modtagne medier.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre WAHA
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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