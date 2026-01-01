WAHA (WhatsApp HTTP API) er en open source REST API-server, der indkapsler WhatsApp Web i en ren HTTP-grænseflade, så enhver applikation eller tjeneste kan sende beskeder, modtage hændelser og administrere sessioner uden browserafhængigheder eller tredjeparts cloud-omkostninger. Den understøtter flere engine-backends — denne skabelon bruger NOWEB-engine, som kommunikerer direkte via WebSocket uden at starte en browser, hvilket gør den letvægtig og effektiv med hensyn til VPS-ressourcer.

Selv-hosting af WAHA holder dine WhatsApp-sessionsdata, beskedindhold og webhook-integrationer under din fulde kontrol. Forbind dit CRM, din chatbot, helpdesk eller dit interne værktøj til WhatsApp på få minutter ved hjælp af standard HTTP-kald, med et indbygget web-dashboard og interaktivt Swagger UI inkluderet ud af æsken.