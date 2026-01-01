Gramps Web er den samarbejdsorienterede webgrænseflade til Gramps, den mest udbredte open source-genealogiske platform. Den omdanner din private slægtstræsdatabase til en flerbrugs-webapplikation – tilgængelig fra enhver browser – komplet med interaktive diagrammer, kort, fuldtekstsøgning og DNA-analyseværktøjer. I modsætning til cloud-genealogitjenester, der tjener penge på dine slægtshistoriske data, kører Gramps Web udelukkende på din egen VPS, hvilket holder hver forfædreoptegnelse, dokument og foto under din fulde kontrol.

Gramps Web bruger Gramps' native databaseformat, så eksisterende desktop Gramps-data importeres direkte, og ændringer foretaget via webgrænsefladen synkroniseres tilbage til desktop-appen. Den første bruger, der registrerer sig, bliver træejer og administrator.