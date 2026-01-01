Udrul Gramps Web med enkeltklikinstallation.
Selvhostet slægtsforskningsplatform til at opbygge, udforske og dele stamtræer fra enhver browser.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Gramps Web
Gramps Web er den samarbejdsorienterede webgrænseflade til Gramps, den mest udbredte open source-genealogiske platform. Den omdanner din private slægtstræsdatabase til en flerbrugs-webapplikation – tilgængelig fra enhver browser – komplet med interaktive diagrammer, kort, fuldtekstsøgning og DNA-analyseværktøjer. I modsætning til cloud-genealogitjenester, der tjener penge på dine slægtshistoriske data, kører Gramps Web udelukkende på din egen VPS, hvilket holder hver forfædreoptegnelse, dokument og foto under din fulde kontrol.
Gramps Web bruger Gramps' native databaseformat, så eksisterende desktop Gramps-data importeres direkte, og ændringer foretaget via webgrænsefladen synkroniseres tilbage til desktop-appen. Den første bruger, der registrerer sig, bliver træejer og administrator.
Vigtige funktioner i Gramps Web
Interaktive familietræer
Fandiagrammer, stamtræsvisninger, efterkommertræer og tidslinjevisualiseringer giver forskellige perspektiver på din familiehistorie i browseren.
Fuldtekstsøgning
Søg på tværs af alle personer, steder, begivenheder, kilder og noter i dit træ øjeblikkeligt – herunder indhold i vedhæftede dokumenter og medier.
Desktopsynkronisering
Bruger Gramps' native databaseformat til tovejssynkronisering med Gramps desktop-app, så web- og desktop-redigeringer forbliver synkroniserede.
Flerbrugersamarbejde
Inviter familiemedlemmer med rollebaserede tilladelser – redaktører kan tilføje poster, mens seere kun kan gennemse, hvilket holder dine data organiseret.
DNA-analyseværktøjer
Kromosombrowser, visualisering af fælles DNA-segmenter og kitstyring til integration af genetiske slægtsforskningsdata sammen med traditionelle optegnelser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Gramps Web
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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