Convoy er en open source cloud-native webhook-gateway bygget til sikkert at indtage, bevare, debugge, levere og administrere millioner af webhook-events i stor skala. Designet til ingeniørteams, der sender events til kunder eller modtager events fra tredjeparter, løser den den operationelle smerte ved at bygge pålidelig webhook-infrastruktur — automatiske genforsøg, signaturverifikation, dead-letter-håndtering og et komplet admin-dashboard til inspektion af hver levering.

Selv-hosting af Convoy holder event-payloads, kunde-endpoints og leveringslogs inde i din VPS, uden prisfastsættelse pr. event og uden tredjepartsindsyn i din trafik. PostgreSQL og Redis leveres forudkonfigureret, så gatewayen er klar til produktions-webhook-arbejdsbelastninger fra den første implementering.