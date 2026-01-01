Installer Convoy med étklikinstallation
Cloud-native open source webhooks-gateway til at indlæse, fastholde, fejlfinde og pålideligt levere millioner af webhook-begivenheder.
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Hvad du kan bygge med Convoy
Convoy er en open source cloud-native webhook-gateway bygget til sikkert at indtage, bevare, debugge, levere og administrere millioner af webhook-events i stor skala. Designet til ingeniørteams, der sender events til kunder eller modtager events fra tredjeparter, løser den den operationelle smerte ved at bygge pålidelig webhook-infrastruktur — automatiske genforsøg, signaturverifikation, dead-letter-håndtering og et komplet admin-dashboard til inspektion af hver levering.
Selv-hosting af Convoy holder event-payloads, kunde-endpoints og leveringslogs inde i din VPS, uden prisfastsættelse pr. event og uden tredjepartsindsyn i din trafik. PostgreSQL og Redis leveres forudkonfigureret, så gatewayen er klar til produktions-webhook-arbejdsbelastninger fra den første implementering.
Vigtige funktioner i Convoy
Pålidelig levering
Automatiske eksponentielle og lineære genforsøgsstrategier forhindrer midlertidige fejl ved kundeslutpunkter i at miste webhook-hændelser.
Signaturverifikation
Signer udgående anmodninger med HMAC og verificer indgående webhooks, så både afsender og modtager kan stole på hver begivenhed.
Adminkontrolpanel
Inspicer, filtrer og genspil hver webhooklevering fra en indbygget brugerflade uden at skrive brugerdefinerede fejlfindingsværktøjer.
Tovejsgateway
Fungerer som både en udgående udgiver til kunder og en indgående gateway til sikker modtagelse af tredjepartswebhooks.
Skalerbare arbejdere
Separate web- og agentprocesser lader dig skalere indtagelses- og leveringsgennemstrømningen uafhængigt, efterhånden som hændelsesvolumen vokser.
Selvhostet data
Webhook-nyttelast, endpoint-hemmeligheder og leveringshistorik forbliver på din infrastruktur uden SaaS-gebyrer pr. begivenhed.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Convoy
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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