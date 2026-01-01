Udrul ByteStash med ét-kliks-installation
Selvhostet kodestykkehåndtering med syntaksfremhævning, fuldtekstsøgning og valgfri SSO til udviklere og teams.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med ByteStash
ByteStash er en selvhostet webapplikation til lagring, organisering og deling af kodeuddrag i et enkelt søgbart bibliotek. Den understøtter snesevis af programmeringssprog med fuld syntaksfremhævning, lader dig filtrere efter sprog eller søgeord, fastgøre favoritter for hurtig adgang og dele uddrag offentligt uden at kræve konti fra modtagere.
I modsætning til skybaserede uddragsværktøjer kører ByteStash udelukkende på din egen infrastruktur med en letvægts SQLite-database — ingen eksterne tjenester påkrævet. Den leveres med en komplet REST API med Swagger-dokumentation og valgfri OpenID Connect-integration, hvilket gør den lige velegnet til soloudviklere og teams, der bruger centraliseret identitetsstyring.
Vigtige funktioner i ByteStash
Syntaksfremhævning
Understøtter snesevis af programmeringssprog, så hvert kodestykke gengives med nøjagtig, læsbar syntaksfarvning.
Fuldtekstsøgning
Søg og filtrer dit komplette snippet-bibliotek efter sprog, søgeord eller tag for at finde præcis det, du har brug for, på få sekunder.
Offentlig deling
Del individuelle kodestykker eller samlinger via offentlige links – modtagere behøver ikke en konto for at se dem.
REST API-adgang
Fuld CRUD API med indbygget Swagger-dokumentation lader dig integrere snippet-hentning i scripts, editorer eller CI-pipelines.
SSO-integration
Forbind enhver OpenID Connect-udbyder for at aktivere single sign-on for teams, der allerede bruger centraliseret identitetsstyring.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ByteStash
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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