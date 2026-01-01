ByteStash er en selvhostet webapplikation til lagring, organisering og deling af kodeuddrag i et enkelt søgbart bibliotek. Den understøtter snesevis af programmeringssprog med fuld syntaksfremhævning, lader dig filtrere efter sprog eller søgeord, fastgøre favoritter for hurtig adgang og dele uddrag offentligt uden at kræve konti fra modtagere.

I modsætning til skybaserede uddragsværktøjer kører ByteStash udelukkende på din egen infrastruktur med en letvægts SQLite-database — ingen eksterne tjenester påkrævet. Den leveres med en komplet REST API med Swagger-dokumentation og valgfri OpenID Connect-integration, hvilket gør den lige velegnet til soloudviklere og teams, der bruger centraliseret identitetsstyring.