Udrul Overleaf med enkeltklikinstallation.
Open source samarbejdsorienteret LaTeX-editor til videnskabelig skrivning, forskningsartikler og tekniske dokumenter.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Overleaf
Overleaf er en browserbaseret kollaborativ LaTeX-editor, der bruges af millioner af forskere, akademikere og ingeniører verden over. Den erstatter lokale LaTeX-installationer med et skybaseret miljø, hvor teams kan skrive, kompilere og gennemgå dokumenter i realtid — med fuld LaTeX-understøttelse, herunder brugerdefinerede pakker, BibTeX og krydsreferencer.
Selv-hosting af Overleaf på din egen VPS holder følsom forskning, proprietære manuskripter og institutionelle dokumenter fuldt ud under din kontrol. Du får den samme realtidskollaboration og rige LaTeX-kompileringspipeline som skytjenesten, uden at data forlader din infrastruktur eller kræver SaaS-abonnementer pr. bruger.
Vigtige funktioner i Overleaf
Realtidssamarbejde
Flere forfattere redigerer det samme LaTeX-dokument samtidigt, og ændringer vises øjeblikkeligt for alle samarbejdspartnere.
Komplet LaTeX-kompilering
Kompilerer dokumenter med pdfLaTeX, XeLaTeX og LuaLaTeX, herunder understøttelse af brugerdefinerede pakker, BibTeX- og Biber-bibliografier.
Versionshistorik
Alle gemte versioner af et dokument bevares, hvilket giver dig mulighed for at sammenligne ændringer og gendanne enhver tidligere tilstand af dit projekt.
Omfattende skabelonbibliotek
Start nye dokumenter fra et indbygget bibliotek med skabeloner til akademiske opgaver, tidsskrifter, specialer og præsentationer uden manuel opsætning.
Ændringssporing
Gennemgå og accepter eller afvis individuelle redigeringer fra samarbejdspartnere, i overensstemmelse med de gennemgangs-arbejdsgange, der anvendes inden for akademisk udgivelse.
Git-integration
Push og pull projekter fra Git-lagre, hvilket muliggør lokale redigeringsarbejdsgange sammen med den browserbaserede editor.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Overleaf
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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