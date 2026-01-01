Overleaf er en browserbaseret kollaborativ LaTeX-editor, der bruges af millioner af forskere, akademikere og ingeniører verden over. Den erstatter lokale LaTeX-installationer med et skybaseret miljø, hvor teams kan skrive, kompilere og gennemgå dokumenter i realtid — med fuld LaTeX-understøttelse, herunder brugerdefinerede pakker, BibTeX og krydsreferencer.

Selv-hosting af Overleaf på din egen VPS holder følsom forskning, proprietære manuskripter og institutionelle dokumenter fuldt ud under din kontrol. Du får den samme realtidskollaboration og rige LaTeX-kompileringspipeline som skytjenesten, uden at data forlader din infrastruktur eller kræver SaaS-abonnementer pr. bruger.