Udrul Convex med et-klik installation
Open source reaktiv databaseplatform med realtidsforespørgsler, ACID-transaktioner og serverløse funktioner til moderne apps.
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Hvad du kan bygge med Convex
Convex er en reaktiv databaseplatform, der gentænker backend-arkitekturen for moderne applikationer. Den kombinerer en dokumentdatabase med realtidsforespørgselsabonnementer, ACID-transaktioner og serverløse funktioner, der kører direkte sammen med dine data – alt sammen i en enkelt integreret platform. Når data ændres, opdateres hver abonneret klient automatisk uden polling eller manuel WebSocket-styring.
Selv-hosting af Convex på din VPS giver dig dedikeret beregningskraft for konsekvent databaseydeevne og fuld datasuverænitet, hvilket er afgørende for applikationer, der håndterer brugerdata underlagt privatlivsregler. Denne implementering inkluderer Convex-backend til datalagring og funktionsudførelse samt dashboardet til administration af din database, overvågning af forespørgsler og implementering af serverløse funktioner. Efter første opstart skal du generere en administratorkode ved at køre: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Vigtige funktioner i Convex
Reaktive realtidsforespørgsler
Forespørgsler sender automatisk opdateringer til tilsluttede klienter i det øjeblik data ændres, uden polling eller manuel WebSocket-kode.
ACID-transaktioner
Hver skrivning er fuldt transaktionel, og sikrer datakonsistens på tværs af samtidige opdateringer i multiuserapplikationer.
Serverløsfunktioner
Skriv backend-logik som TypeScript-funktioner, der kører direkte inde i database-motoren, sammen med dine data.
Indbygget fillagring
Gem og lever filer indbygget uden at konfigurere en separat objektlagertjeneste eller CDN-integration.
Tidsrejsedebugging
Inspicer historiske datatilstande og afspil tidligere forespørgsler for at diagnosticere fejl uden at reproducere dem i produktion.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Convex
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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