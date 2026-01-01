Convex er en reaktiv databaseplatform, der gentænker backend-arkitekturen for moderne applikationer. Den kombinerer en dokumentdatabase med realtidsforespørgselsabonnementer, ACID-transaktioner og serverløse funktioner, der kører direkte sammen med dine data – alt sammen i en enkelt integreret platform. Når data ændres, opdateres hver abonneret klient automatisk uden polling eller manuel WebSocket-styring.

Selv-hosting af Convex på din VPS giver dig dedikeret beregningskraft for konsekvent databaseydeevne og fuld datasuverænitet, hvilket er afgørende for applikationer, der håndterer brugerdata underlagt privatlivsregler. Denne implementering inkluderer Convex-backend til datalagring og funktionsudførelse samt dashboardet til administration af din database, overvågning af forespørgsler og implementering af serverløse funktioner. Efter første opstart skal du generere en administratorkode ved at køre: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh