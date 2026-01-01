Udrul SQLChat med et-klik-installation
AI-drevet, chatbaseret SQL-klient, der forespørger i enhver database ved hjælp af almindeligt engelsk i stedet for at skrive SQL.
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Hvad du kan bygge med SQLChat
SQLChat er en chatbaseret SQL-klient, der forbinder til dine eksisterende databaser og lader dig forespørge dem ved hjælp af naturligt sprog. I stedet for at skrive SQL manuelt, beskriver du, hvad du ønsker, på almindeligt engelsk, og SQLChat oversætter det til en SQL-forespørgsel, udfører den og returnerer resultaterne — alt sammen inden for en samtalebaseret grænseflade. Den læser dit databaseskema automatisk, så genererede forespørgsler refererer til rigtige tabel- og kolonnenavne.
Selv-hosting af SQLChat på din VPS betyder, at databaseoplysninger og forespørgselsresultater aldrig forlader din egen infrastruktur. Det statsløse enkelt-service design gør den letvægtig og nem at vedligeholde, mens understøttelse af et brugerdefineret AI-endepunkt lader dig dirigere inferens gennem enhver OpenAI-kompatibel model.
Vigtige funktioner i SQLChat
Naturligsprogforespørgsler
Beskriv hvad du ønsker på almindeligt engelsk, og SQLChat genererer SQL, udfører den og returnerer resultater, uden at du behøver at kende den præcise syntaks.
Multidatabaseunderstøttelse
Opret forbindelse til MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase og andre databaser fra en enkelt grænseflade uden at skifte værktøjer.
Skemabevidst AI
SQLChat læser automatisk dit databaseskema, hvilket gør det muligt for AI'en at generere præcise forespørgsler, der refererer til rigtige tabel- og kolonnenavne.
Brugerdefineret AI-slutpunkt
Ret SQLChat mod ethvert OpenAI-kompatibelt API-slutpunkt, herunder selvhostede modeller via Ollama, for at beholde AI-inferens på din egen infrastruktur.
Tilstandsløs udrulning
I enkeltbrugertilstand lagrer SQLChat ingen data serverside — forbindelsesprofiler lever i browseren, hvilket holder implementeringen letvægtig uden databaseafhængighed.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre SQLChat
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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