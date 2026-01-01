SQLChat er en chatbaseret SQL-klient, der forbinder til dine eksisterende databaser og lader dig forespørge dem ved hjælp af naturligt sprog. I stedet for at skrive SQL manuelt, beskriver du, hvad du ønsker, på almindeligt engelsk, og SQLChat oversætter det til en SQL-forespørgsel, udfører den og returnerer resultaterne — alt sammen inden for en samtalebaseret grænseflade. Den læser dit databaseskema automatisk, så genererede forespørgsler refererer til rigtige tabel- og kolonnenavne.

Selv-hosting af SQLChat på din VPS betyder, at databaseoplysninger og forespørgselsresultater aldrig forlader din egen infrastruktur. Det statsløse enkelt-service design gør den letvægtig og nem at vedligeholde, mens understøttelse af et brugerdefineret AI-endepunkt lader dig dirigere inferens gennem enhver OpenAI-kompatibel model.