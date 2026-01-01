Dagu er en kraftfuld open source-arbejdsgangsplanlægger, der erstatter traditionelle cron-jobs med directed acyclic graph (DAG)-pipelines, styret via en ren webgrænseflade. Definer arbejdsgange i simple YAML-filer med trin, der kan køre shell-kommandoer, Docker-containere, HTTP-anmodninger, SQL-forespørgsler og mere — alt sammen med indbyggede afhængighedskæder, genforsøg og betinget logik.

Selv-hosting af Dagu på din egen VPS giver dig en enkeltbinær scheduler uden databaseafhængigheder. Filbaseret lagring holder tingene simple, mens web-brugergrænsefladen tilbyder realtidsovervågning af udførelse, logvisning og manuelle udløserkontroller. Denne implementering inkluderer indbygget autentificering og vedvarende lagring til arbejdsgangsdefinitioner og udførelseshistorik.