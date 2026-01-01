Moderne DAG-baseret workflow-planlægger med en webbrugerflade til styring af cron-job og opgavepipelines.
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Hvad du kan bygge med Dagu
Dagu er en kraftfuld open source-arbejdsgangsplanlægger, der erstatter traditionelle cron-jobs med directed acyclic graph (DAG)-pipelines, styret via en ren webgrænseflade. Definer arbejdsgange i simple YAML-filer med trin, der kan køre shell-kommandoer, Docker-containere, HTTP-anmodninger, SQL-forespørgsler og mere — alt sammen med indbyggede afhængighedskæder, genforsøg og betinget logik.
Selv-hosting af Dagu på din egen VPS giver dig en enkeltbinær scheduler uden databaseafhængigheder. Filbaseret lagring holder tingene simple, mens web-brugergrænsefladen tilbyder realtidsovervågning af udførelse, logvisning og manuelle udløserkontroller. Denne implementering inkluderer indbygget autentificering og vedvarende lagring til arbejdsgangsdefinitioner og udførelseshistorik.
Vigtige funktioner i Dagu
DAG workfloweditor
Definer opgaveafhængigheder som rettede acycliske grafer i YAML med parallel udførelse, betinget forgrening og genforsøgslogik.
Indbyggede trintyper
Kør shell-kommandoer, Docker-containere, HTTP-anmodninger, SQL-forespørgsler, SSH-kommandoer og S3-operationer som indbyggede trintyper.
Overvågning i realtid
Se fremskridtet for arbejdsgangens udførelse i realtid via web-brugerfladen med status på trin-niveau, logfiler og tidsinformation.
Cronplanlægning
Planlæg arbejdsgange med cron-udtryk og administrer alle planlagte job fra et enkelt dashboard.
AI-agentintegration
Kør AI-kodningsagenter som Claude Code, Codex og Copilot som arbejdsgangstrin med indbygget understøttelse af harness.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Dagu
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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