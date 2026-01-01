Installer Homer med enkeltklikinstallation
Et superenkelt statisk dashboard til at organisere alle dine selvhostede tjenester på én smuk hjemmeside.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Homer
Homer er et letvægts, open source-dashboard, der forvandler din samling af selvhostede tjenester til en ren, organiseret startside. Det konfigureres udelukkende via en enkelt YAML-fil og kræver ingen database og ingen backend — blot en håndfuld linjer til at bygge en poleret portal for hver applikation på din server. Ændringer i konfigurationsfilen træder i kraft øjeblikkeligt ved genindlæsning af siden, så vedligeholdelse af dit dashboard er ubesværet.
At selvhoste Homer på din egen VPS betyder, at dit dashboard forbliver privat, indlæses øjeblikkeligt fra statiske filer og kan tilpasses uden begrænsninger. Med PWA-understøttelse installeres det på mobile enheder som en native app, hvilket giver dig og dit team hurtig adgang til alle dine tjenester overalt.
Vigtige funktioner i Homer
YAML-konfiguration
Definer hele dit dashboard i en enkelt config.yml-fil – ingen database, ingen backend, og ingen genstarter er nødvendige for at se ændringer.
Smarte Servicekort
Vis live statusindikatorer for dine tjenester, der viser, om de er tilgængelige direkte fra kontrolpanelet med et øjeblik.
Fuzzysøgning
Find hurtigt enhver tjeneste eller ethvert link med indbygget fuzzysøgning og tastaturgenveje til hurtig, tastaturdrevet navigation.
PWA-support
Installer Homer som en Progressive Web App på enhver enhed for øjeblikkelig, bogmærkefri adgang til dine selvhostede tjenester.
Tematilpasning
Vælg mellem fællesskabstemaer som Catppuccin og Dracula, eller skriv dine egne CSS-overstyringer for at matche enhver stil.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Homer
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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