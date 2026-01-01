Homer er et letvægts, open source-dashboard, der forvandler din samling af selvhostede tjenester til en ren, organiseret startside. Det konfigureres udelukkende via en enkelt YAML-fil og kræver ingen database og ingen backend — blot en håndfuld linjer til at bygge en poleret portal for hver applikation på din server. Ændringer i konfigurationsfilen træder i kraft øjeblikkeligt ved genindlæsning af siden, så vedligeholdelse af dit dashboard er ubesværet.

At selvhoste Homer på din egen VPS betyder, at dit dashboard forbliver privat, indlæses øjeblikkeligt fra statiske filer og kan tilpasses uden begrænsninger. Med PWA-understøttelse installeres det på mobile enheder som en native app, hvilket giver dig og dit team hurtig adgang til alle dine tjenester overalt.