Op til 70% rabat på Errbit

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Selvhostet Airbrake-kompatibel fejlfanger til Ruby, Rails, Python, JavaScript og PHP-applikationer.

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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
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Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
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Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
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268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
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16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
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Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Errbit

Errbit er en open source-fejlsporing, der er bygget til at være en direkte erstatning for Airbrake API'en. Enhver Airbrake-kompatibel notifikator – herunder den officielle gem til Ruby og Rails, airbrake-js til browseren og Node, og fællesskabsbiblioteker til Python, PHP og mere – kan pege på din Errbit-instans i stedet for et SaaS-slutpunkt og øjeblikkeligt begynde at streame undtagelser, stack-spor og anmodningskontekst ind i et samlet dashboard.

Selv-hosting af Errbit på en VPS holder fulde stack-spor, brugerdetaljer og parameter-dumps under din kontrol i stedet for at overdrage følsomme produktionsdata til en tredjepartstjeneste. Errbit grupperer duplikerede meddelelser i enkelte fejlregistreringer, understøtter notifikationsregler pr. app, og integreres med GitHub, GitLab og andre issue-trackere, så fejl flyder direkte fra produktion ind i din eksisterende arbejdsgang.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Errbit

Airbrake API-kompatibel

Peg enhver eksisterende Airbrake notifier mod Errbit uden kodeændringer – Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP og fællesskabsbiblioteker fungerer alle ud af boksen.

Smart fejlgruppering

Konfigurerbar fingeraftryksgenerering deduplicerer identiske undtagelser på tværs af implementeringer, miljøer og instanser, så du kan handle på de grundlæggende årsager i stedet for gentagen støj.

Multi-appisolation

Spor fejl fra mange tjenester i en enkelt Errbit-instans, med app-specifikke miljøer, overvågere, notifikationstærskler og adgangskontroller.

Problemsporingintegration

Opret GitHub-, GitLab-, Bitbucket-, Jira-, Pivotal-, Redmine- og Trac-sager direkte fra en Errbit-fejl for at holde produktionsfejl synlige i din eksisterende arbejdsgang.

OAuth og LDAP login

Godkend brugere via GitHub, Google eller LDAP, og opret konti fra din GitHub-organisation uden at administrere et separat identitetslager.

E-mail og webhook-advarsler

Giv observatører besked via e-mail ved konfigurerbare forekomsttærskler, og send meddelelser til Slack, HipChat, Campfire eller brugerdefinerede webhooks til teams, der prioriterer chat.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Errbit

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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