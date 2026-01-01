Udrul Errbit med et-klik installation.
Selvhostet Airbrake-kompatibel fejlfanger til Ruby, Rails, Python, JavaScript og PHP-applikationer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Errbit
Errbit er en open source-fejlsporing, der er bygget til at være en direkte erstatning for Airbrake API'en. Enhver Airbrake-kompatibel notifikator – herunder den officielle gem til Ruby og Rails, airbrake-js til browseren og Node, og fællesskabsbiblioteker til Python, PHP og mere – kan pege på din Errbit-instans i stedet for et SaaS-slutpunkt og øjeblikkeligt begynde at streame undtagelser, stack-spor og anmodningskontekst ind i et samlet dashboard.
Selv-hosting af Errbit på en VPS holder fulde stack-spor, brugerdetaljer og parameter-dumps under din kontrol i stedet for at overdrage følsomme produktionsdata til en tredjepartstjeneste. Errbit grupperer duplikerede meddelelser i enkelte fejlregistreringer, understøtter notifikationsregler pr. app, og integreres med GitHub, GitLab og andre issue-trackere, så fejl flyder direkte fra produktion ind i din eksisterende arbejdsgang.
Vigtige funktioner i Errbit
Airbrake API-kompatibel
Peg enhver eksisterende Airbrake notifier mod Errbit uden kodeændringer – Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP og fællesskabsbiblioteker fungerer alle ud af boksen.
Smart fejlgruppering
Konfigurerbar fingeraftryksgenerering deduplicerer identiske undtagelser på tværs af implementeringer, miljøer og instanser, så du kan handle på de grundlæggende årsager i stedet for gentagen støj.
Multi-appisolation
Spor fejl fra mange tjenester i en enkelt Errbit-instans, med app-specifikke miljøer, overvågere, notifikationstærskler og adgangskontroller.
Problemsporingintegration
Opret GitHub-, GitLab-, Bitbucket-, Jira-, Pivotal-, Redmine- og Trac-sager direkte fra en Errbit-fejl for at holde produktionsfejl synlige i din eksisterende arbejdsgang.
OAuth og LDAP login
Godkend brugere via GitHub, Google eller LDAP, og opret konti fra din GitHub-organisation uden at administrere et separat identitetslager.
E-mail og webhook-advarsler
Giv observatører besked via e-mail ved konfigurerbare forekomsttærskler, og send meddelelser til Slack, HipChat, Campfire eller brugerdefinerede webhooks til teams, der prioriterer chat.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Errbit
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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