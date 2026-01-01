Errbit er en open source-fejlsporing, der er bygget til at være en direkte erstatning for Airbrake API'en. Enhver Airbrake-kompatibel notifikator – herunder den officielle gem til Ruby og Rails, airbrake-js til browseren og Node, og fællesskabsbiblioteker til Python, PHP og mere – kan pege på din Errbit-instans i stedet for et SaaS-slutpunkt og øjeblikkeligt begynde at streame undtagelser, stack-spor og anmodningskontekst ind i et samlet dashboard.

Selv-hosting af Errbit på en VPS holder fulde stack-spor, brugerdetaljer og parameter-dumps under din kontrol i stedet for at overdrage følsomme produktionsdata til en tredjepartstjeneste. Errbit grupperer duplikerede meddelelser i enkelte fejlregistreringer, understøtter notifikationsregler pr. app, og integreres med GitHub, GitLab og andre issue-trackere, så fejl flyder direkte fra produktion ind i din eksisterende arbejdsgang.