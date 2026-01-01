Hasura GraphQL-motor forbinder til din PostgreSQL-database og autogenererer en fuldt typet GraphQL API på få sekunder. I stedet for at skrive resolver-kode, konfigurere skemadefinitioner eller bygge forespørgselslag fra bunden, peger udviklere Hasura mod en database og får øjeblikkeligt filtrering, sortering, paginering, aggregeringer og realtidsabonnementer — alt sammen administreret via en visuel konsol.

Med over 32.000 GitHub-stjerner og produktionsbrug hos virksomheder verden over er Hasura den hurtigste vej fra database til API. Selv-hosting på din egen VPS holder dine databaselegitimationsoplysninger og forespørgselslogik inden for din infrastruktur, uden gebyrer pr. anmodning, ingen dataudgangsomkostninger og fuld kontrol over adgangstilladelser og hastighedsbegrænsning.