Udrul Hasura GraphQL Engine med et-klik-installation
Øjeblikkelige GraphQL- og REST-API'er over din PostgreSQL-database – ingen backendkode påkrævet.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Hasura GraphQL Engine
Hasura GraphQL-motor forbinder til din PostgreSQL-database og autogenererer en fuldt typet GraphQL API på få sekunder. I stedet for at skrive resolver-kode, konfigurere skemadefinitioner eller bygge forespørgselslag fra bunden, peger udviklere Hasura mod en database og får øjeblikkeligt filtrering, sortering, paginering, aggregeringer og realtidsabonnementer — alt sammen administreret via en visuel konsol.
Med over 32.000 GitHub-stjerner og produktionsbrug hos virksomheder verden over er Hasura den hurtigste vej fra database til API. Selv-hosting på din egen VPS holder dine databaselegitimationsoplysninger og forespørgselslogik inden for din infrastruktur, uden gebyrer pr. anmodning, ingen dataudgangsomkostninger og fuld kontrol over adgangstilladelser og hastighedsbegrænsning.
Vigtige funktioner i Hasura GraphQL Engine
Øjeblikkelige GraphQL API'er
Automatisk genererer en fuldt typet GraphQL API fra dit eksisterende PostgreSQL-skema — tabeller, visninger og relationer inkluderet, uden at skulle skrive resolver-kode.
Abonnementer i realtid
Enhver GraphQL-forespørgsel kan omdannes til et live-abonnement, der sender opdateringer til forbundne klienter via WebSockets, når de underliggende data ændres.
Tilladelser på rækkeniveau
Definer finkornede adgangskontrolregler pr. tabel, rolle og handling ved hjælp af en peg-og-klik tilladelsesbygger – ingen brugerdefineret middleware er nødvendig.
REST slutpunktskortlægning
Eksponer enhver gemt GraphQL-forespørgsel som et navngivet REST-slutpunkt, hvilket giver REST-baserede klienter adgang til de samme data uden et separat API-lag.
Fjernskemaer og handlinger
Saml eksterne GraphQL API'er og HTTP-tjenester i det samlede skema, så klienter kan forespørge alt via et enkelt endepunkt.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Hasura GraphQL Engine
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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