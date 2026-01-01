Jellyswarrm er en open source-aggregeringsproxy, der kombinerer flere Jellyfin-servere bag ét endepunkt og præsenterer biblioteker, brugere og afspilning, som om de kom fra en enkelt server. Den er bygget til husstande og vennegrupper, hvis film, serier og musik lever på separate maskiner eller netværk, men som ønsker ét sted at gennemse og afspille alt.

Fordi den taler Jellyfin API'en nativt, fortsætter eksisterende mobil-, tv- og desktopklienter med at fungere uden omkonfiguration. Selvhosting af Jellyswarrm på en VPS giver dig et stabilt offentligt adgangspunkt, der forbinder fjernliggende Jellyfin-instanser uden VPN'er eller SMB-monteringer, mens transkodning stadig sker på den upstream-server, der ejer mediet.