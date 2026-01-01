Implementer Jellyswarrm med enkeltklikinstallation.
Open source reverse proxy, der fletter flere Jellyfin-servere sammen til ét samlet mediebibliotek.
Vælg en VPS-pakke til Jellyswarrm
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Jellyswarrm
Jellyswarrm er en open source-aggregeringsproxy, der kombinerer flere Jellyfin-servere bag ét endepunkt og præsenterer biblioteker, brugere og afspilning, som om de kom fra en enkelt server. Den er bygget til husstande og vennegrupper, hvis film, serier og musik lever på separate maskiner eller netværk, men som ønsker ét sted at gennemse og afspille alt.
Fordi den taler Jellyfin API'en nativt, fortsætter eksisterende mobil-, tv- og desktopklienter med at fungere uden omkonfiguration. Selvhosting af Jellyswarrm på en VPS giver dig et stabilt offentligt adgangspunkt, der forbinder fjernliggende Jellyfin-instanser uden VPN'er eller SMB-monteringer, mens transkodning stadig sker på den upstream-server, der ejer mediet.
Vigtige funktioner i Jellyswarrm
Samlet biblioteksvisning
Gennemse film, serier og musik fra hver tilsluttede Jellyfin-server i et enkelt biblioteksgitter med flettede 'Næste op' og 'Nyligt tilføjet' rækker.
Direkte opstrømsafspilning
Streams leveres direkte fra Jellyfin-kildeserveren, så transkodning og båndbredde forbliver på maskinen, der ejer mediet.
Jellyfin API kompatibel
Fremstår for klienter som en almindelig Jellyfin-server, så eksisterende apps på Android, iOS, Roku, Fire TV og Apple TV fortsætter med at fungere uden ændringer.
Tværserverbrugerkortlægning
Forbind konti på tværs af flere opstrømsservere, så hver seer logger ind én gang og ser de biblioteker, de har adgang til overalt.
Serverføderation
Automatisk brugersynkronisering på tværs af forbundne Jellyfin-instanser holder legitimationsoplysninger og adgang afstemt uden manuel kontohåndtering.
Personligt brugerdashboard
Indbygget brugerside giver seere mulighed for at administrere deres upstream-legitimationsoplysninger og tilknyttede biblioteker fra en enkelt webgrænseflade.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Jellyswarrm
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.